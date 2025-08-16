Những phần thưởng cao quý tô thắm mối quan hệ Việt Nam - Lào - Cuba

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào cho Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Về phía Cuba có Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba.

Về phía Việt Nam có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; các Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực Bộ Công an.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giúp đỡ và đùm bọc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, quyết tâm chính trị cao với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lực lượng Công an nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó mà còn không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác với lực lượng An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước trên thế giới, trong đó có Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Cuba.