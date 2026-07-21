Những ngày hè ý nghĩa của trẻ tại thư viện

* Hè vui đọc sách



Chương trình “Hè vui đọc sách” tại Thư viện thành phố đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi nhiều tuần qua. Ở đây, các em được vui chơi, học hỏi và hình thành tình yêu với sách. Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ, chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, nơi các em không chỉ vui chơi mà còn được tiếp cận tri thức thông qua sách. Thông qua các hoạt động tại thư viện, chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách, giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò của sách trong việc mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và hoàn thiện nhân cách.

Thiếu nhi được đọc sách, kể chuyện, tham gia trò chơi trí tuệ, sinh hoạt tập thể và trải nghiệm sáng tạo. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chương trình được thiết kế linh hoạt theo từng độ tuổi từ 4 - 12 tuổi. Các em được đọc sách, kể chuyện, tham gia trò chơi trí tuệ, sinh hoạt tập thể và trải nghiệm sáng tạo. Tất cả đều diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, gần gũi, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên tự nhiên như một niềm vui. Những trò chơi gắn với nội dung sách, những phần quà nhỏ hay các buổi kể chuyện sinh động đã khiến từng trang sách trở nên sống động hơn. Em Phạm Trần Như Bình (10 tuổi ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) sau 3 tuần tham gia chương trình chia sẻ, những buổi sinh hoạt không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp em thêm yêu việc đọc sách, tự tin hoạt động tập thể và khám phá nhiều điều mới mẻ.



Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc duy trì thói quen đọc sách cho trẻ em gặp không ít thách thức khi các thiết bị điện tử và hình thức giải trí trực tuyến ngày càng thu hút. Tuy nhiên, những chương trình như “Hè vui đọc sách” đã góp phần tạo sự cân bằng, giúp trẻ quay lại với sách, tận hưởng mùa hè ý nghĩa.



* Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng



Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” và mô hình “Cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến” được đẩy mạnh nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ trẻ. Thành phố tiếp tục triển khai Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”; đồng thời khuyến khích tổ chức các sân chơi, cuộc thi về an ninh mạng và sáng tạo nội dung lành mạnh cho thiếu nhi. Song song đó, công tác bảo vệ trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng được tăng cường. Các cơ quan chức năng phối hợp quản lý chặt chẽ những sản phẩm văn hóa và hoạt động tổ chức, bảo đảm môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển.

Thiếu nhi được đọc sách, kể chuyện, tham gia trò chơi trí tuệ, sinh hoạt tập thể và trải nghiệm sáng tạo. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ngoài ra, nhiều hoạt động cộng đồng như trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trại hè, dã ngoại cũng được các đơn vị triển khai rộng khắp. Đây là cơ hội để trẻ trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng sống và phát huy tinh thần sẻ chia. Các hoạt động hè tại Cần Thơ không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần giáo dục, định hướng và phát triển toàn diện cho trẻ trong môi trường an toàn, lành mạnh.



Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em tại Cần Thơ vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các sân chơi, chương trình sinh hoạt tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của trẻ em. Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thiết bị điện tử và hình thức giải trí trực tuyến tiếp tục là thách thức lớn trong việc duy trì thói quen đọc sách và tham gia hoạt động tập thể của các em. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, đặc biệt trên môi trường mạng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động cộng đồng như trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trại hè, dã ngoại cũng được các đơn vị triển khai rộng khắp. Đây là cơ hội để trẻ trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng sống và phát huy tinh thần sẻ chia. Các hoạt động hè tại Cần Thơ không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần giáo dục, định hướng và phát triển toàn diện cho trẻ trong môi trường an toàn, lành mạnh.Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em tại Cần Thơ vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các sân chơi, chương trình sinh hoạt tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của trẻ em. Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thiết bị điện tử và hình thức giải trí trực tuyến tiếp tục là thách thức lớn trong việc duy trì thói quen đọc sách và tham gia hoạt động tập thể của các em. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, đặc biệt trên môi trường mạng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

Những trò chơi gắn với nội dung sách, những phần quà nhỏ hay các buổi kể chuyện sinh động đã khiến từng trang sách trở nên sống động hơn. Ảnh: Duy Khương – TTXVN



Để các hoạt động hè thực sự phát huy hiệu quả bền vững, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; đồng thời có thêm nhiều chương trình với nội dung, hình thức tổ chức phù hợp nhu cầu thực tiễn của trẻ. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội sẽ góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt lành mạnh, an toàn. Đặc biệt, việc nâng cao nhận thức của phụ huynh về vai trò đồng hành, định hướng, sử dụng thiết bị thông minh phù hợp và hỗ trợ con em trong dịp hè là yếu tố then chốt. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ giúp trẻ có một mùa hè ý nghĩa, bổ ích, góp phần phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống./.