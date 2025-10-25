Báo Ảnh Việt Nam

Những khoảnh khắc từ chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc của một sự kiện lịch sử - thời khắc Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng khung pháp lý toàn cầu về an ninh mạng.
  Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN  
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”. Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại buổi lễ.
