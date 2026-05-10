Những hình ảnh ghi dấu chặng đường hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka, ông Somaratne cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và mô hình phát triển. Cả Việt Nam và Sri Lanka đều có nền tảng Phật giáo sâu sắc, tạo nên nhiều giá trị chung trong đời sống tinh thần, văn hóa cũng như sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Ông cũng nhấn mạnh nền kinh tế của cả hai quốc gia đều có nền tảng nông nghiệp quan trọng. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công cuộc công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, là kinh nghiệm quý để Sri Lanka tham khảo trong quá trình phục hồi và phát triển đất nước.

Theo ông Somaratne, Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và sâu sắc. Trong nhiều năm qua, hai nước đã duy trì trao đổi đoàn và các chuyến thăm cấp cao thường xuyên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Chia sẻ cảm xúc khi tham quan khu trưng bày ảnh của TTXVN về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka, ông Somaratne cho biết những hình ảnh được giới thiệu tại đây gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp về chặng đường phát triển của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo ông, việc nhìn lại những khoảnh khắc trong các chuyến thăm cấp cao và hoạt động giao lưu giữa hai nước giúp cảm nhận rõ hơn chiều sâu của mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và những giá trị văn hóa chung. Những hình ảnh này cũng gợi nhắc về chuyến thăm trước đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka khi Đồng chí giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo ông Somaratne, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở lại Sri Lanka lần này trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka, đồng thời mở ra kỳ vọng mới cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới./.