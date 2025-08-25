Những dấu ấn đầu tiên của Dự án làng Việt Nam tại Hàn Quốc

Nghi thức dâng hoa an vị Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Sự kiện do huyện Bonghwa, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì nhằm củng cố nền tảng hợp tác, giao lưu giữa chính quyền địa phương và nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Sự kiện bao gồm lễ cất nóc Trung tâm Cộng đồng, Ngày văn hóa Việt Nam và Lễ an vị tượng Vua Lý Thái Tổ tại không gian làng Việt Nam ở Bonghwa.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 800 người, bao gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong, các quan chức của Bộ Văn hóa Hàn Quốc và tỉnh Bắc Gyeongsangbuk, Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon Guk, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện các hội đoàn người Việt Nam, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.