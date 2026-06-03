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Những công trình mang dấu ấn sáng tạo của công nhân Việt Nam
Hội tụ tại không gian trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ của người lao động Việt Nam mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước. Điển hình như các sản phẩm: mô hình thiết bị bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa, hệ thống chống phương tiện bay không người lái phiên bản mang xách, hệ sinh thái camera AI (Công đoàn Quốc phòng); mô hình đầu máy đời mới D19E, mô hình toa xe khách hai tầng, mô hình toa xe thế hệ 2, mô hình tàu cao tốc (Công đoàn Đường sắt Việt Nam); mô hình giàn khoan, mô hình điện gió (Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam)...
Sự có mặt của các ngành, lĩnh vực và địa phương tiêu biểu cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của người lao động Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng... Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội. Phía sau mỗi công trình, mỗi sản phẩm là những câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam.