Những công trình mang dấu ấn sáng tạo của công nhân Việt Nam

Hội tụ tại không gian trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ của người lao động Việt Nam mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước. Điển hình như các sản phẩm: mô hình thiết bị bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa, hệ thống chống phương tiện bay không người lái phiên bản mang xách, hệ sinh thái camera AI (Công đoàn Quốc phòng); mô hình đầu máy đời mới D19E, mô hình toa xe khách hai tầng, mô hình toa xe thế hệ 2, mô hình tàu cao tốc (Công đoàn Đường sắt Việt Nam); mô hình giàn khoan, mô hình điện gió (Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam)... Các đại biểu tìm hiểu về các sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lego Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN

Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu, đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học - công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh mẽ. Trong đó có Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam; Liên đoàn Lao động các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bắc Ninh...

Sự có mặt của các ngành, lĩnh vực và địa phương tiêu biểu cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của người lao động Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng... Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội. Phía sau mỗi công trình, mỗi sản phẩm là những câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam. Các đại biểu tìm hiểu về các sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo của Công đoàn Công an nhân dân. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN



Thông qua hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc khơi thông, đồng hành và phát huy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.