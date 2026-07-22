Những câu chuyện nghĩa tình xúc động ở công viên Lê Thị Riêng

Thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Không cần một lời kêu gọi hay thông báo rầm rộ, từ khi công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng có những kết quả ban đầu, nơi đây đã trở thành điểm hẹn lòng tri ân của rất đông người dân Thành phố. Nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về, từ các cán bộ trong hệ thống chính trị Thành phố, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đến những cựu chiến binh tóc bạc phơ hay đến những bạn trẻ, các em học sinh mang theo nén tâm nhang của lòng biết ơn và những ánh nhìn xúc động hướng về phía những lá quốc kỳ mang theo hài cốt các anh hùng liệt sĩ trong Khu tưởng niệm.

Xúc động và gần gũi nhất là tình cảm của những người dân sống ngay tại khu vực lân cận công viên. Bà con ở hẻm 40 đường Nguyễn Giản Thanh, Khu phố 17, phường Hòa Hưng đã tự nguyện góp phần quà nhỏ mang đến tận hiện trường để trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, nguyên cán bộ Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 4, một cựu chiến binh 30 năm tuổi quân chia sẻ: Công viên Lê Thị Riêng là nơi người dân xung quanh đây đi dạo, tập thể dục hằng ngày. Vẫn biết nơi đây có nơi thờ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, nhưng không ai ngờ rằng ngay dưới từng bước chân chạy bộ thường ngày lại còn nhiều thi thể đồng đội, đồng chí, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

Khi nghe tin Nhà nước mở Chiến dịch 500 ngày đêm và đọc tin kết quả ban đầu khai quật hố chôn các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, ông Trung cảm thấy nghẹn ngào và xúc động: “ Hôm nay, đoàn của khu gia đình chúng tôi tổ chức đến dâng hương, dâng hoa Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng với một tấm lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và cả tính mạng của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Việt Nam”.

Công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đầy tính nhân văn đang diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ - những người sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa. Rất nhiều đoàn viên thanh niên, giáo viên và học sinh trên địa bàn đã đến dâng hương, thấu hiểu những bài học lịch sử bằng chính những cảm xúc bản thân trước vong linh những anh hùng liệt sĩ chưa được nhận tên.

Cô giáo Nguyễn Sơn Trà (Trường THCS Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất) sau khi cùng các đồng nghiệp trẻ của phường tới dâng hương tại Khu tưởng niệm, đã nghẹn ngào nói: “Trước đây con từng vào đây chơi, tập thể dục, chỉ nghĩ đây là một công viên giải trí. Đến hôm nay, bước chân mình đi phía trên mà biết ở dưới là xương máu của cha anh ngã xuống, con thực sự rất bất ngờ và xúc động. Sự hy sinh to lớn đó nhắc nhở thế hệ trẻ chúng con phải sống biết ơn, cố gắng cống hiến và sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự tự do, hòa bình hôm nay”.

Cũng đến công viên Lê Thị Riêng, nhưng chỉ đi một mình, ông Phan Văn Mưa, một nhân chứng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, không chỉ thắp hương viếng các liệt sĩ hay thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, cất bốc liệt sĩ mà ông còn đến với tâm thế của một người sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ khi cần thiết.

