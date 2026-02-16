Những cán bộ “vượt biển” mỗi ngày vì nhân dân

Ông Huỳnh Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

*Vì trách nhiệm và “duyên nợ”

Xã đảo Thạnh An là một đơn vị hành chính đặc thù, biệt lập với đất liền, án ngữ tại vị trí cửa biển chiến lược phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh. Để đến được trụ sở làm việc, hơn 70% cán bộ trong hệ thống chính trị của xã – những người vốn sinh sống tại đất liền – mỗi ngày hai lượt đi và về trên những chuyến đò ngang vượt biển.

Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Tấn Hòa, chuyên viên Tổ Kinh tế UBND xã Thạnh An, chia sẻ với chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu nhưng đầy nghị lực: "Trước đây tôi công tác bên đất liền, mọi điều kiện đi lại, sinh hoạt đều thuận lợi. Nhưng sau khi Thành phố vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tôi được điều động về xã đảo. Những ngày đầu, thử thách lớn nhất không phải là nghiệp vụ mà chính là biển cả. Hàng ngày phải di chuyển qua xã đảo bằng đò, gặp những hôm thời tiết sóng gió, say sóng đến mức bước xuống tàu là chân tay rã rời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bà con chờ đợi mình ở trụ sở, thấy những ánh mắt tin cậy của người dân đảo, anh em chúng tôi bảo nhau phải sớm thích nghi để hoàn thành nhiệm vụ".

Đồng hành “vượt biển” với anh Hòa, ông Trương Văn Lộc, chuyên viên Tổ Văn hóa – Xã hội UBND xã Thạnh An lại là một người có “duyên” đặc biệt với xã đảo. “Năm 1999, khi vừa ra trường, tôi được điều đến xã Thạnh An công tác hai năm trước khi trở về huyện Cần Giờ (cũ). Sau 27 năm, cái “duyên” ấy lại đưa tôi trở lại xã đảo. Mỗi ngày, đúng 6 giờ là tôi có mặt tại bến đò, lênh đênh khoảng 35 phút trên biển để kịp giờ làm việc. Dù hành trình có vất vả nhưng tôi thấy rất phấn khởi khi được trở lại với người dân trên đảo”, ông Lộc kể.

Theo ông Lộc, ngoài chuyên môn, cán bộ xã đảo cần có những kỹ năng đặc thù để trở thành “người bạn” tin cậy của người dân, chứ không chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ. “Đời sống người dân trên đảo còn nhiều khó khăn, điều kiện chưa thuận lợi như đất liền. Vì vậy, cán bộ công chức cần nỗ lực nhiều hơn, phải có kỹ năng ngoại giao, gần gũi và gắn bó với bà con để hiểu, để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho họ tốt hơn. Đặc biệt, dù ở xã đảo cách trở, chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ số để quy trình phục vụ người dân được nhanh chóng và hiệu quả nhất”, ông Lộc chia sẻ.

Sự vất vả không chỉ dừng lại ở những chuyến đò chòng chành mỗi ngày. Từ ngày 1/7/2025, khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực lên đội ngũ cán bộ xã đảo càng nặng nề hơn. Xã Thạnh An được xác định là một trong năm đơn vị hành chính không thực hiện sắp xếp, không tổ chức phòng chuyên môn, đồng nghĩa với việc biên chế vẫn hạn chế trong khi khối lượng công việc theo mô hình mới tăng lên gấp bội.

Để đáp ứng yêu cầu, mỗi cán bộ tại đây phải tự biến mình thành một "chiến sĩ" trên mặt trận số. Làm việc trong môi trường số là một trải nghiệm mới đầy thử thách với mỗi cán bộ làm việc trên đảo. "Chúng tôi phải tự tìm tòi, học hỏi các quy định mới ban hành từ tháng 7/2025 để áp dụng vào chuyên môn. Kỹ năng sử dụng phần mềm, quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến... tất cả đều phải nghiên cứu để nâng cao hiệu quả. Có những hôm hồ sơ nhiều, anh em phải ở lại đảo muộn, lỡ chuyến đò cuối là chuyện bình thường", anh Hòa tâm tình.

Điều đáng trân trọng là dù trụ sở làm việc hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng do thiên tai và hơi muối biển, nhưng tinh thần phục vụ của các cán bộ vẫn luôn ở mức cao nhất. Sự nỗ lực ấy đã được cụ thể hóa bằng con số ấn tượng: Mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính tại xã trong năm 2025 đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Giữa trùng khơi, niềm tin của nhân dân chính là động lực để những cán bộ "vượt biển" tiếp tục bám trụ và cống hiến.

Sự tận tụy của đội ngũ cán bộ đã nhận được sự ghi nhận sâu sắc từ chính người dân đảo. Ông Hồ Văn Luông, một người dân sinh sống tại Thạnh An từ sau năm 1975, bồi hồi: "Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn hẳn. Trước đây phải qua huyện, qua sông rất cực, nay tiếp cận tại địa phương rất nhanh gọn. Đội ngũ cán bộ hiện nay được chuẩn hóa, có năng lực, trình độ và đặc biệt là thái độ tiếp dân rất hòa nhã, vui vẻ. So với trước đây thì 'ngon' hơn nhiều, bà con rất đồng tình và phấn khởi".

*Bứt phá kinh tế và tầm nhìn "xã đảo xanh"

Chính sự tận tụy của đội ngũ cán bộ đã tạo nên đòn bẩy quan trọng để kinh tế - xã hội xã Thạnh An đạt được những kết quả rực rỡ trong năm 2025. Theo báo cáo tổng kết, tổng giá trị sản xuất toàn xã tăng trưởng 17,2%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 16,5%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng đột phá 29,1%; thương mại - dịch vụ tăng 11,2%. Sản xuất thủy sản là mạch sống của xã đảo đạt giá trị 351,4 tỷ đồng. Sản lượng khai thác đạt con số kỷ lục 14.322 tấn, đặc biệt sản lượng tôm tăng gấp 2,7 lần so với năm trước.

Ông Huỳnh Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết: Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù còn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự, trang thiết bị và cơ sở vật chất, nhưng cả hệ thống chính trị xã đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, đặc biệt là giữ vững địa bàn không có ma túy.

Đến cuối năm 2025, xã Thạnh An không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Thành phố. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục đều đạt kết quả tối đa: 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và 100% hộ dân được phủ mạng internet băng rộng. Xã duy trì vững chắc 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đạt 3/4 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thạnh An còn vươn mình mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Với 13.770 lượt khách ghé thăm trong năm 2025 (tăng 46%), xã đảo đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Thành phố. Mô hình du lịch cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng đã thực sự trở thành một điểm đến thân thiện, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Yến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An cho biết: dự kiến đầu quý II/2026, tuyến tàu khách kết nối bến Tắc Suất với Thiềng Liềng sẽ chính thức đi vào hoạt động, tạo tiền đề quan trọng để thu hút du khách. Bên cạnh việc mở rộng các mô hình homestay và sản phẩm dịch vụ đêm, xã cũng đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút doanh nghiệp đầu tư.

“Dù du lịch hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức thu nhập thêm ngoài nghề chính là làm muối với khoảng 3.000 – 4.000 lượt khách/năm, nhưng đây là bước đi đầu tiên đầy triển vọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững cho bà con ấp đảo”, ông Yến cho biết.

Bước sang năm 2026, với tâm thế mới, chính quyền xã Thạnh An đã vạch ra những định hướng chiến lược. Mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất năm 2026 được đặt ra là 15,43%. Xã xác định tiếp tục lấy thủy sản làm trọng tâm và du lịch làm mũi nhọn. Chương trình hành động "Vì một xã đảo xanh" sẽ được triển khai mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ trụ sở cơ quan đủ điều kiện trên địa bàn sẽ được lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An Huỳnh Thanh Nghị, địa phương tập trung xây dựng “xã đảo xanh” bằng cách bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn kết hợp phát triển năng lượng tái tạo và giao thông thân thiện; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng chiến lược với dự án tuyến kè ven biển và kết nối buýt đường sông; đẩy mạnh số hóa toàn diện 100% thủ tục hành chính và kinh tế số; đồng thời chú trọng đào tạo nghề, chuyển dịch sinh kế cho người dân gắn với các dự án lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và du lịch sinh thái cao cấp.

Để giải quyết những "điểm nghẽn" về hạ tầng, xã đang tích cực kiến nghị Thành phố đầu tư các tuyến buýt đường sông kết nối trực tiếp đến xã đảo, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phương tiện vận chuyển khách du lịch chuyên dụng. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư 12,3 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ thông tin và dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã hiện đại đang được khẩn trương triển khai, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền đô thị trong kỷ nguyên số.

Hành trình phục vụ nhân dân của những cán bộ xã đảo Thạnh An vẫn tiếp diễn mỗi ngày cùng những chuyến đò ngang. Vượt qua những con sóng của biển cả và những thử thách của công việc, họ chính là những “viên gạch hồng” xây dựng nên một Thạnh An giàu đẹp, nghĩa tình, một "xã đảo xanh" của Thành phố mang tên Bác./.