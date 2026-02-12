Nhịp cầu nối yêu thương tạo cơ hội cho người lao động khó khăn về quê đón năm mới

Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao quà Tết cho công nhân lao động tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa 1.050 đoàn viên, người lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên 5 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội, Nghệ An, Huế, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại trong dịp Tết, mở ra cơ hội đoàn tụ, sum vầy bên gia đình sau một năm lao động vất vả.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh, qua từng năm, “Chuyến bay Công đoàn” không ngừng mở rộng về quy mô, số lượng chuyến bay, phạm vi kết nối cũng như số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng. Đây là nguồn động viên, hỗ trợ lớn đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không về quê đón Tết, người lao động có thành tích trong sản xuất.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà Tết cho công nhân lao động tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Những tấm vé là những "Chuyến bay mùa Xuân" chở đầy tình yêu thương, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, nhịp cầu nối liền khoảng cách địa lý, đưa đoàn viên, người lao động về với gia đình. Hoạt động này khẳng định sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, vai trò đại diện, chăm lo và kết nối nguồn lực xã hội của tổ chức Công đoàn đối với đời sống của đoàn viên, người lao động mỗi dịp Xuân về. Ông Phan Văn Anh mong muốn, mỗi người sau kỳ nghỉ Tết sớm trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chung tay xây dựng địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh, hiện đại và nghĩa tình.

Có mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm, gia đình chị Nguyễn Thị Thi, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) chuẩn bị lên chuyến bay về quê đón Tết sau 5 năm xa cách. Do chi phí đi lại đắt đỏ nên nhiều năm qua, gia đình chị chỉ về quê vào dịp hè hoặc khi có việc đặc biệt. Năm nay, thật may mắn khi hai vợ chồng đều được Công đoàn hỗ trợ vé máy bay. Nhờ đó, gia đình tiết kiệm được khoảng 14 triệu đồng để đưa con nhỏ về quê nội ở Bắc Ninh. “Những ngày qua, vợ chồng tôi háo hức đến mức khó ngủ. Chỉ còn vài giờ nữa là tôi có thể về đến quê, kịp cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới. Đây thực sự là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với tôi”, chị Thi xúc động nói và gửi lời cảm ơn đến tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiễn đoàn viên, người lao động lên “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn công nhân lên “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, Công đoàn Thành phố luôn dành nguồn lực trao tặng những tấm vé nghĩa tình giúp các anh chị đoàn viên, người lao động được trở về sum họp cùng gia đình.

Ngay từ rạng sáng, khuôn viên Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã rộn ràng hơn thường lệ bởi những chuyến xe nối đuôi nhau chờ đến giờ lăn bánh, chở theo hành lý, quà Tết và hơn hết là niềm xúc động của những người con xa xứ sắp được trở về quê sau một năm mưu sinh vất vả.

Có mặt từ 4 giờ , chị Hoàng Thị Thắm, công nhân Công ty Iwasaki Electric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 2), quê Quảng Ngãi, không giấu được niềm vui và sự háo hức khi lần đầu tiên được về quê đón Tết trên chuyến xe Công đoàn. Gần 7 năm mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh cuộc sống còn nhiều chật vật, mỗi lần về quê đối với chị luôn là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Chuyến xe do Công đoàn tổ chức chu đáo, thuận tiện không chỉ giúp người lao động tiết kiệm chi phí mà còn chủ động thời gian, yên tâm và thoải mái hơn so với việc đi xe khách. Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố rất quan tâm, trực tiếp tiễn công nhân về quê đón Tết. Công tác tổ chức của Công đoàn rất chuyên nghiệp, từ hướng dẫn điểm tập trung đến hỗ trợ, giải đáp thắc mắc qua các nhóm trực tuyến, giúp công nhân dễ dàng nắm bắt thông tin chuyến xe.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, cùng với hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động đón Tết an vui, ấm áp, các cấp Công đoàn Thành phố còn tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026”, “ Tết sum vầy”, “Chuyến tàu Công đoàn - xuân 2026”, “ Mâm cơm ngày Tết - Xuân về khu nhà trọ”...

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn Thành phố cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hàng ngàn vé tàu, vé máy và 5.000 vé xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa về quê đón Tết với tổng kinh phí khoảng 16,2 tỷ đồng./.