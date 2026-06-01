Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Philippines

*Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hai nước

Thợ ảnh Leopoldo Alviento tại Manila. Ảnh: Đỗ Vân - PV TTXVN tại Đông Nam Á

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Đặc biệt, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa và du lịch giữa hai nước cũng ngày càng được mở rộng. Những hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ song phương phát triển bền vững và lâu dài.

Đóng góp vào những kết quả đó có sự nỗ lực và tích cực không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Những năm gần đây, cộng đồng ngày càng tham gia tích cực vào các hoạt động thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines hiện có số lượng không nhiều, khoảng vài nghìn người với thành phần khá đa dạng. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân, trí thức, chuyên gia và lao động có trình độ cao được đánh giá là lực lượng có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Philippines.

Bên cạnh đó, bà con kiều bào luôn tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp khó khăn, thiên tai.

Dù sinh sống xa quê hương, cộng đồng người Việt tại Philippines vẫn giữ gìn tình cảm gắn bó với Tổ quốc, ý thức trách nhiệm đối với đất nước và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung. Trong nhiều năm qua, kiều bào đã có những đóng góp thiết thực trong việc tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Philippines.

Trong quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng, Hội người Việt Nam tại Philippines đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết bà con, hỗ trợ hội nhập và bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào. Ông Trần Văn Khánh, Phó Ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Philippines cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Philippines nhìn chung hòa nhập tốt với xã hội sở tại, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhiều chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt Nam do bà con tổ chức đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân sở tại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc.

Theo đó, Hội người Việt Nam tại Philippines không chỉ là cầu nối pháp lý giúp bà con tuân thủ luật pháp sở tại, mà còn là điểm tựa an sinh thông qua các hoạt động tương trợ, hỗ trợ cộng đồng trong những giai đoạn khó khăn, thiên tai hoặc biến cố bất ngờ.

Bên cạnh đó, Hội còn là không gian gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam tại Philippines. Thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, các hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng, Hội đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ kiều bào, lưu học sinh và người lao động Việt Nam, giúp gìn giữ tiếng Việt và bản sắc dân tộc nơi xa Tổ quốc.

Không chỉ chăm lo cho đời sống cộng đồng, Hội Người Việt Nam tại Philippines còn tích cực phát huy vai trò ngoại giao nhân dân. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác chuyên môn trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, cùng nhiều chương trình thiện nguyện hướng tới người dân sở tại, cộng đồng người Việt đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và có trách nhiệm, từ đó tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

*Nguồn động viên to lớn với kiều bào

Quản lý nhà hàng trong Khách sạn Orchid Garden Suites ở Manila. Ảnh: Đỗ Vân - PV TTXVN tại Đông Nam Á

Theo ông Trần Văn Khánh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với cộng đồng người Việt Nam tại đây; đồng thời là dịp lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, ghi nhận những đóng góp quý báu của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ về tình hình phát triển của đất nước, các mục tiêu, định hướng lớn và những chủ trương, chính sách mới.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam tại địa bàn, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

"Những cuộc gặp gỡ ấy tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của kiều bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm hướng về quê hương, đất nước", ông Trần Văn Khánh nói.

Phó Ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Philippines tin tưởng, những kết quả đạt được từ chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và kết nối song phương trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng người Việt Nam tại Philippines phát huy vai trò cầu nối giữa hai quốc gia. Đó cũng là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Philippines đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cộng đồng người Việt Nam tại Philippines tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị, đóng góp vào việc mở rộng hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.