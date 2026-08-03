Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam - Anh

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản nhằm mở rộng hợp tác về lý luận, nghiên cứu và truyền thông.

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - dẫn đầu đã có chuỗi tiếp xúc với nhiều đối tác báo chí, học thuật và xuất bản nhằm trao đổi về các phương hướng hợp tác, góp phần đưa các ấn phẩm lý luận của Việt Nam đến gần hơn với giới học thuật và độc giả quốc tế trong bối cảnh mới.

Một trong những kết quả nổi bật là buổi làm việc với Đảng Cộng sản Anh (CPB) ngày 31/7. Ông Alex Gordon - Tổng Bí thư CPB, cựu Chủ tịch Công đoàn Giao thông (RMT) - bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với Tạp chí Cộng sản, đặc biệt trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và giới thiệu đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới. Ông cũng đánh giá cao chất lượng bản tiếng Anh của Tạp chí Cộng sản, cho rằng văn phong và ngữ pháp tường minh và dễ tiếp cận. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi khả năng phối hợp rà soát, thẩm định ngôn ngữ cho ấn phẩm tiếng Anh, và đăng tải lại một số bài viết của Tạp chí Cộng sản trên các loại hình truyền thông của CPB.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn và đoàn công tác tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Tập đoàn xuất bản Springer Nature. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, báo Morning Star cũng chủ động nối dài chương trình hợp tác. Tổng Biên tập báo Morning Star, ông Ben Chacko bày tỏ mong muốn trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn, để nhiều người, nhất là giới trẻ, tìm hiểu về giai cấp công nhân và con đường đổi mới, phát triển của mỗi quốc gia. Đây là điểm gặp gỡ sâu sắc giữa hai nền báo chí: cùng trăn trở làm sao để lý luận đến gần hơn với giới trẻ. PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu thu hút giới trẻ thông qua truyền thông số và các ấn phẩm phù hợp với từng nhóm công chúng, đồng thời giữ vững định hướng chính trị và nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Bên cạnh các nội dung hợp tác về báo chí và lý luận, các cuộc trao đổi cũng gợi mở những hướng hợp tác mang ý nghĩa về chiều sâu lịch sử. Ông Kevan Nelson, Thư ký Đối ngoại CPB phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian sống và làm việc tại Anh trong hành trình tìm đường cứu nước và cho biết Đảng Cộng sản Anh vẫn lưu giữ nhiều tư liệu về Người. Ông đề xuất tổ chức tọa đàm, triển lãm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030), qua đó góp phần phát huy giá trị các tư liệu lịch sử trong công tác nghiên cứu và tuyên truyền.

Nếu hợp tác với CPB và Morning Star tập trung vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng và báo chí, thì các cuộc tiếp xúc học thuật lại mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu và trao đổi học thuật. Tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), ông Ben Bland - Giám đốc Chương trình châu Á - Thái Bình Dương, bày tỏ ấn tượng trước sự đổi thay của Việt Nam và cho rằng đây là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, có tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực đến năm 2036. Trên cơ sở đánh giá tích cực, PGS, TS Phạm Minh Tuấn đặt vấn đề hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu liên quan đến tình hình Việt Nam.

Hoạt động hợp tác học thuật tiếp tục được cụ thể hóa hơn nữa qua các đối tác xuất bản và nghiên cứu hàng đầu. Trong buổi làm việc với Tập đoàn xuất bản Springer Nature và Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE), hai bên cùng hướng tới phối hợp nghiên cứu và công bố các công trình, bài báo khoa học trên ấn phẩm của mỗi bên. Với một tạp chí lý luận, khả năng hiện diện trên các diễn đàn xuất bản quốc tế có uy tín là con đường để nâng tầm học thuật mà vẫn giữ vững bản sắc.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn khẳng định hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Đảng Cộng sản Anh cũng như các đối tác tại Anh là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế./.