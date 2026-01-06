Nhìn lại năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới, tăng hơn 20%

Du khách quốc tế tản bộ trên đường phố Hội An. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thống kê, riêng tháng 12/2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa tổng lượng khách cả năm lập kỷ lục mới. So với thời điểm năm 2019 (trước dịch COVID-19), khách quốc tế tăng 17,8%.

Những vị khách quốc tế đầu tiên tham quan Đại Nội Huế sáng 4/11, khi nơi này mở cửa trở lại sau các đợt lũ lớn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 tăng 8,02% so với năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%. Đáng nói, các hoạt động thương mại, du lịch sôi động, khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 cao nhất từ trước đến nay, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2025 ước đạt 843.100 tỷ đồng, (tăng 14,6% so với năm trước). Doanh thu du lịch lữ hành năm 2025 ước đạt 93.900 tỷ đồng (tăng 20,2%).

Du khách quốc tế tản bộ trên đường phố Hội An. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, với việc đón gần 21,2 triệu khách quốc tế năm 2025, đánh dấu bước đột phá mới trong tiến trình phát triển, gia tăng vị thế và thương hiệu trên thị trường du lịch thế giới. Trong khi toàn cầu chỉ tăng 5% khách quốc tế đến nhưng Việt Nam đã vượt xa trung bình, thậm chí cao nhất thế giới cùng Nhật Bản. Thành quả này có được là từ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và ngành du lịch trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá và đặc biệt là việc triển khai chính sách thị thực theo hướng ngày càng cởi mở đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế. Kết quả này là cơ sở để ngành du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu thu hút 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.



Những vị khách quốc tế đầu tiên tham quan Ngọ Môn, Đại Nội Huế sáng 4/11, khi nơi này mở cửa trở lại sau các đợt lũ lớn. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN



Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong cơ cấu phương thức nhập cảnh, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 17,8 triệu lượt, chiếm hơn 84,3 % cho thấy vai trò then chốt của hệ thống hàng không và mạng lưới kết nối quốc tế ngày càng được mở rộng. Bên cạnh đó, lượng khách đến bằng đường bộ và đường biển cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực từ 10% đến hơn 20%.

Khung cảnh thanh bình, yên tĩnh, cuộc sống nhẹ nhàng của phố cổ Hội An luôn tạo sức hút với du khác quốc tế. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Xét theo thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, chiếm 78,6% tổng lượng khách quốc tế với 16,6 triệu lượt; tiếp đến là châu Âu (2,8 triệu lượt); châu Đại Dương và châu Phi.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường gửi khách đến Việt Nam với hơn 5,3 triệu lượt khách (chiếm 25% lượng khách quốc tế đến Việt Nam; tiếp đến là Hàn Quốc (4,3 triệu lượt, chiếm 20,5%); Đài Loan (Trung Quốc); Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Campuchia, Malaysia, Australia. Các thị trường khách duy trì mức tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.



Về động lực tăng trưởng, năm 2025 ghi nhận vai trò chủ đạo của các thị trường quy mô lớn tại châu Á trong việc thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 41,3% so với năm 2024, Nhật Bản tăng 14,4%, Ấn Độ tăng 48,9%; riêng thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 5,2%.



Các thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng tích cực, nổi bật là Philippines tăng 81,3%, Campuchia tăng 44,8%, Lào tăng 20,6%, Malaysia tăng 15,8%, Singapore tăng 15,5%, Indonesia tăng 12,5% và Thái Lan tăng 9,5%. Ấn tượng nhất, khu vực châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 38,8% so với năm 2024, với nhiều thị trường đạt mức tăng hai con số; trong đó Nga là thị trường lớn nhất, đạt 690.000 lượt khách và tăng 196,9%. Nhờ hiệu quả của chính sách miễn thị thực ngắn hạn theo Nghị quyết 11/NQ-CP, lượng khách từ Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ tăng mạnh.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu du lịch bền vững ngày càng cao, thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chỉ đạo, định hướng các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng xúc tiến các thị trường mới nhằm duy trì đà tăng trưởng. Bên cạnh các dòng sản phẩm du lịch chủ lực dựa vào khai thác các giá trị văn hóa, tự nhiên, biển đảo, các đô thị, thành phố… các địa phương, doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào những sản phẩm sáng tạo gắn với du lịch thông minh, bền vững như: Du lịch thiện nguyện, bảo vệ môi trường, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch tham quan phim trường, âm nhạc đường phố, ẩm thực… Các điểm đến làm mới sản phẩm thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển du lịch thực tế ảo, nâng cấp hệ thống thuyết minh tự động, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với ứng dụng công nghiệp văn hóa, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các sản phẩm du lịch y tế, khám chữa bệnh. Để mở rộng và thu hút nhóm khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, Việt Nam cũng đang nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch cao cấp, đặc biệt là những sản phẩm dành riêng cho khách du lịch Hồi giáo./.