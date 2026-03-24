Nhiều trận đấu hay, hấp dẫn tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ 20
Trước đó, ở trận chung kết nội dung nữ, sau 5 hiệp đấu gay cấn và hấp dẫn, đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2, giành chức Vô địch; đội Vietinbank đạt giải Nhì; đội bóng nữ BC Thông tin-BĐ 19 xếp vị trí thứ Ba.
Theo Ban Tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của nhiều vận động viên xuất sắc đến từ các đội bóng chuyền trong nước và một số vận động viên trẻ triển vọng có trình độ chuyên môn cao nên đã mang đến cho người hâm mộ bóng chuyền Ninh Bình nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Đây cũng là dịp quan trọng để các đội bóng thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ trước khi lựa chọn được đội hình tốt nhất cho các giải lớn thời gian tới.