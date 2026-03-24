Nhiều trận đấu hay, hấp dẫn tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ 20

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ XX năm 2026 đã bế mạc đêm 23/3 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Đây là giải đấu truyền thống do UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và thể thao phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức.
  Ban tổ chức trao giải Nhất và Cúp vô địch cho đội nữ VTV Bình Điền Long An . Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN  
Giải đấu khép lại bằng trận chung kết ở nội dung nam giữa đội chủ nhà LPBank Ninh Bình và đội Biên phòng-MB. Kết quả chung cuộc, đội Biên phòng-MB giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0, tỷ số lần lượt các set là 26-24, 25-21, 25- 21. Với kết quả này, đội Biên phòng-MB giành cúp Vô địch giải đấu; đội LPBank Ninh Bình xếp thứ Nhì và đội Hà Nội đứng ở vị trí thứ Ba.
Trước đó, ở trận chung kết nội dung nữ, sau 5 hiệp đấu gay cấn và hấp dẫn, đội VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2, giành chức Vô địch; đội Vietinbank đạt giải Nhì; đội bóng nữ BC Thông tin-BĐ 19 xếp vị trí thứ Ba.
Theo Ban Tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của nhiều vận động viên xuất sắc đến từ các đội bóng chuyền trong nước và một số vận động viên trẻ triển vọng có trình độ chuyên môn cao nên đã mang đến cho người hâm mộ bóng chuyền Ninh Bình nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Đây cũng là dịp quan trọng để các đội bóng thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ trước khi lựa chọn được đội hình tốt nhất cho các giải lớn thời gian tới.
  Ban tổ chức trao giải Nhất và Cúp vô địch cho đội nam Biên phòng-MB. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN  
Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền là giải đấu truyền thống của tỉnh Ninh Bình, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Tham dự giải năm nay có 6 đội bóng chuyền nữ (gồm: VTV Bình Điền Long An, Hà Nội - Tasco Auto, VietinBank, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19) và 6 đội bóng chuyền nam (gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Biên phòng-MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, LP Bank Ninh Bình, Thể công Tân Cảng)./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

