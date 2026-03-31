Nhiều tiềm năng hợp tác Nga - Việt trong bối cảnh thế giới đa cực

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, sự kiện thu hút đông đảo học giả Nga và Việt Nam tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau chuyến thăm Nga thành công của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ khoa học Alikber Alikberov, Viện trưởng Viện Phương Đông đã nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tham dự, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sâu sắc về mô hình phát triển của Việt Nam. Ông Alikberov khẳng định Việt Nam không chỉ là đối tác chiến lược truyền thống mà còn là một mắt xích quan trọng trong cấu trúc an ninh và kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến sỹ lịch sử, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, ông Petr Tsvetov đã phân tích sâu sắc về đặc điểm quan hệ của Việt Nam với các cường quốc trên thế giới. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Hội thảo quy tụ hàng chục nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam học từ các trung tâm nghiên cứu uy tín của Nga, với 12 tham luận chuyên sâu, tập trung phân tích đa chiều về những chuyển biến mới của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Một trong những nội dung trọng tâm là tham luận “Hướng tới tự chủ chiến lược - Chính sách kinh tế mới của Việt Nam” do Tiến sĩ kinh tế, Giáo sư Vladimir Maryzin - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN trình bày, thảo luận về cách thức Việt Nam thích ứng với những biến động kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, tham luận của Tiến sĩ lịch sử, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, ông Petr Tsvetov, đã phân tích sâu sắc về đặc điểm quan hệ của Việt Nam với các cường quốc trên thế giới như Nga, Trung Quốc và Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho thấy sự linh hoạt và bản lĩnh trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Về hợp tác song phương, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị”, nhấn mạnh quan hệ song phương đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, nhất là đào tạo nhân sự chất lượng cao, chuyển giao khoa học-công nghệ, logistic và năng lượng. Tuy nhiên, ông Hùng nhấn mạnh yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong hợp tác giữa hai nước là khả năng của cả hai bên trong việc vượt qua các rào cản về cơ sở hạ tầng và pháp lý, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, một số chuyên gia cũng đã trình bày hiện trạng của quan hệ Nga-Việt Nam và tác động của xu thế đa cực đến mối quan hệ này. Đặc biệt, vai trò của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác với nhóm BRICS được một số đại biểu trẻ Việt Nam tham dự đánh giá là nhân tố tiềm năng nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng hơn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, đại biểu tham dự, anh Phạm Quang Trường Minh - sinh viên năm cuối hệ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học tổng hợp kinh tế Nga Plekhanov cho rằng, nhóm BRICS là một trong những thể chế quốc tế ngày càng lớn mạnh. Phương châm của nhóm, và đặc biệt là khái niệm kinh tế đối ngoại của Nga năm 2023, đã khẳng định thế giới đa cực là xu hướng tất yếu của thời đại. Khái niệm này của Nga mang nhiều điểm tương đồng với chính sách đối ngoại của Việt Nam, đều hướng đến tối đa hoá lợi ích giữa tất cả các đối tác trên thế giới. Đây là thời cơ duy nhất để Việt Nam có thể tận dụng để trở thành một cực quan trọng trên thế giới, thúc đẩy tự lực tự cường, nội địa hoá, tự chủ công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới và tiến vào các thị trường mới.

Hội thảo khép lại với thông điệp mạnh mẽ về việc thắt chặt sợi dây liên kết tri thức, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất và bền vững trong thế kỷ 21./.