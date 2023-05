Nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mozambique

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị (trái) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hợp tác Mozambique Manuel José Gonçalves ký kết biên bản thỏa thuận của kỳ họp. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại khu vực châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi đưa tin trực tiếp từ sự kiện, đây là kỳ họp quan trọng được hai chính phủ quyết tâm tổ chức sau gần 10 năm gián đoạn vì nhiều lý do, đặc biệt là đại dịch COVID-19 gần đây đã làm ảnh hưởng đáng kể tới tình hình hợp tác giữa hai nước. Kỳ họp được đánh giá có ý nghĩa lớn trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đến nay đã được 48 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975) và tiến tới kỷ niệm 50 năm hợp tác vào năm 2025.

Tham dự kỳ họp lần này, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Quốc Trị dẫn đầu bao gồm đại diện từ 7 bộ, ngành gồm Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam; hai địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh và An Giang; đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam; một doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Mozambique là công ty Movitel. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Phạm Hoàng Kim cũng tham dự kỳ họp.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chính phủ Mozambique đã dành cho đoàn Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique Manuel José Gonçalves đồng chủ trì nhiệt liệt hoan nghênh đoàn Việt Nam và nhấn mạnh việc tăng cường các cuộc tiếp xúc và chuyến thăm của các đoàn cấp cao giữa hai bên, đặc biệt là cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperança Laurinda Niuane Bias vào tháng 6/2022, đã góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, thương mại và đầu tư nước ngoài của từng nước, đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện biên bản

thỏa thuận của kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp liên chính phủ Việt Nam-Mozambique về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ ký kết tại Hà Nội ngày 20/6/2014. Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của hai nước và nêu bật những nỗ lực không ngừng của chính phủ hai nước nhằm tăng cường hợp tác song phương. Các đồng Chủ tịch hai bên tái khẳng định các Hiệp định và Bản ghi nhớ trong lĩnh vực xúc tiến và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và quốc phòng đã góp phần tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước trên cơ sở bình đẳng và hai bên cùng có lợi.

Hai đoàn đã đánh giá, rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước và bày tỏ hài lòng về những tiến triển đạt được trên cả hai lĩnh vực song phương và đa phương.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Quốc Trị và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hợp tác Mozambique Manuel José Gonçalves đã ký kết biên bản thỏa thuận của kỳ họp. Hai bên cũng bày tỏ cam kết nỗ lực tối đa nhằm thực hiện các hoạt động đã thống nhất và cùng nhau hướng về một tương lai thịnh vượng chung mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã trao đổi và đồng thuận. Kỳ họp đã thống nhất tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban liên chính phủ giữa hai nước tại Hà Nội vào năm 2026. Hai bên sẽ thống nhất thời gian và chương trình nghị sự cụ thể trước sự kiện thông qua các kênh ngoại giao.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao sự thành công của kỳ họp lần này với việc hai bên đã thảo luận, rà soát thực trạng, tình hình triển khai hợp tác và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết: “Kỳ họp lần thứ tư này cho thấy hai nước còn có nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước. Cuộc họp hôm nay là kết quả hội tụ cả một quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique Manuel José Gonçalves cũng nhấn mạnh kỳ họp lần này đã thành công tốt đẹp. Ông cho biết: “Việt Nam và Mozambique đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai nước có một mối quan hệ chính trị và ngoại giao rất tuyệt vời và luôn duy trì trao đổi đoàn các cấp. Kể từ kỳ họp lần thứ 3 ủy ban liên chính phủ giữa hai nước vào năm 2014, cho đến nay, tại kỳ họp lần này sau 9 năm, hai nước vẫn luôn duy trì sự hợp tác tốt đẹp. Tuy nhiên, hai nước cần phải hợp tác hơn nữa về lĩnh vực thương mại và tư nhân. Kỳ họp lần này đã quyết định chương trình hợp tác từ nay đến năm 2026. Hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục...”./.