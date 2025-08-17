Nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ đồng bào Cơ Tu ở thôn Aur nơi vùng sâu biên giới Việt - Lào

Chương trình thiện nguyện hỗ trợ bà con Cơ Tu ở thôn Aur, xã AVương.

Chương trình thiện nguyện diễn ra ấm áp nghĩa tình với sự tham dự của đồng chí Zơrâm Bê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã AVương cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Aur, xã AVương.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã AVương cho hay, Aur là thôn khó khăn nhất của xã AVương, Tp. Đà Nẵng. Thôn có 23 hộ đồng bào người Cơ Tu sống biệt lâp giữa rừng nguyên sinh trên đại ngàn Trường Sơn. Thôn chưa có đường đi, chưa có điện, muốn ra trung tâm xã bà con phải đi bộ hơn 15 cây số đường rừng mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Cuộc sống rất khó khăn vì bà con đa số tự cung tự cấp, một số hộ có thêm nguồn hỗ trợ nhờ việc nhận khoán bảo vệ rừng. Aur là căn cứ địa trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, bà con Cơ Tu luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuy nhiên giao thông cách trở, cuộc sống người dân vẫn còn nhiều gian khó.

Đoàn đã tặng 23 hộ dân 23 lá cờ Tổ quốc.

Trung tá Trần Hải Hoàng, C ục CSGT, cho biết trong chuyến thiện nguyện lần này, anh và các thành viên trong đoàn cố gắng kêu gọi các mạnh thường quân và những tấm lòng hảo tâm đóng góp ủng hộ bà con những món quà thiết thực nhất theo phương châm "giúp bà con cái cần câu chứ không giúp con cá" để bà con có phương tiện tạo kế sinh nhai bền vững.

Nhiều phần quà ý nghĩa như máy cày tay, máy cắt cỏ, đèn năng lượng... được trao tặng cho bà con thôn Aur.

Với ý nghĩa đó, tại chuyến thiện nguyện này, đoàn phối hợp với công an xã AVương đã trao cho bà con thôn Aur 23 lá cờ Tổ quốc cho 23 hộ dân, 23 phần quà nhu yếu phẩm, sách vở và dụng cụ học tập cho các cháu, mỗi hộ 30 con gà giống; tặng cho thôn một chiếc máy cày tay, 4 máy cắt cỏ, 6 đèn năng lượng mặt trời để dùng chung.

Trao tặng các phần quà cho các cháu nhỏ.

Nhân dịp này đoàn còn tặng quà cho 3 trường học tại xã AVương, mỗi trường 1 bộ máy vi tính. Tặng Công an xã AVương 1 máy lọc nước và 2 dàn máy nóng lạnh. Những phần quà ý nghĩa gửi đến lực lượng Công an xã và 3 trường học trên địa bàn là niềm động viên các cán bộ chiến sĩ, các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT và sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã AVương.

Trung tá Trần Hải Hoàng (áo đỏ), Phó đội trưởng Phòng 6, Cục CSGT thay mặt đoàn tặng quà cho lực lượng Công an xã A Vương.

Chương trình thiện nguyện lần này không chỉ góp phần hỗ trợ bà con thôn Aur vơi bớt nỗi khó khăn trong đời sống, có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn có ý nghĩa lan tỏa tình quân dân giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân, một nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa trong dịp kỉ niệm thành lập lực lượng, vì thế chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của chính quyền địa phương, đặc biệt bà con thôn Aur rất phấn khởi, đón nhận nhiệt thành.

Bà con Cơ Tu ở thôn Aur phấn khởi đi nhận quà của đoàn từ thiện.

Được biết, cá nhân đồng chí Trần Hải Hoàng và các thành viên Hội Outlander miền Trung Family thường có những chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến với đồng bào khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa trên nhiều tỉnh thành miền Trung, trong đó có cả những chuyến thiện nguyện giúp đỡ người dân Lào ở các bản sát biên giới với Việt Nam./.