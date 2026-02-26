Nhiều ngân hàng tung ưu đãi lớn dịp vía Thần Tài 2026

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm với thông điệp “Lì xì lãi suất, khai xuân lộc phát” đang diễn ra. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28/2/2026 với hàng nghìn voucher giảm giá cho các dịch vụ như vé tàu xe, vé máy bay, xem phim, mua sắm trực tuyến… tổng trị giá lên tới 3 tỷ đồng.



Trời còn chưa sáng, nhiều người đã có mặt, kiên nhẫn chờ đến lượt giao dịch trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đặc biệt, trong tuần lễ có ngày vía Thần Tài (từ 23 đến 28/2/2026), Vietcombank dành tặng 30 chỉ vàng cho 3 khách hàng may mắn nhất như một lời chúc năm mới hanh thông, cát lợi.



Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tung ra loạt ưu đãi độc quyền chỉ áp dụng duy nhất trong ngày vía Thần Tài 26/2/2026. Khách hàng có thể mua vàng trả góp với lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng BIDV cho các giao dịch dưới 20 triệu đồng; khách hàng cao cấp được ưu đãi tới 12% khi mua trang sức tại hệ thống DOJI (không áp dụng vàng nhẫn, vàng miếng).



BIDV cũng mở bán các sản phẩm bạc Ancarat với số lượng giới hạn, tổ chức flash sale tài khoản số đẹp trong khung giờ 9h30–11h30, đồng thời triển khai trò chơi “Đón Mã Du Xuân” với nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, mã ưu đãi BIDVTHANTAI giúp khách hàng giảm ngay 79.000 đồng khi thanh toán các dịch vụ vận tải, giải trí trong ngày.



Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai chương trình quay thưởng lớn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ nay đến hết ngày 31/3/2026. Theo đó, khách hàng gửi từ 20 triệu đồng trên VietinBank iPay Mobile hoặc từ 100 triệu đồng tại quầy có cơ hội trúng 1 ô tô điện VinFast VF5 trị giá khoảng 550 triệu đồng, cùng nhiều sổ tiết kiệm và quà tặng tiền mặt.



Ngoài ra, VietinBank còn áp dụng các ưu đãi như tặng tiền mặt hoặc quà trị giá tới 10 triệu đồng mỗi ngày, nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiết kiệm online và cấp tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng./.