Nhiều lễ hội đặc sắc với những trải nghiệm độc đáo thu hút người dân và du khách

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc vàng non cao - Âm vang Tổ quốc”. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà Phạm Thị Non nhấn mạnh: Festival "Nghiêng say mùa thu" không chỉ là sự kiện du lịch, mà thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao đặc biệt, tôn vinh truyền thống lịch sử, giáo dục lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá tài nguyên và các sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; tạo ra những đột phá trong phát triển du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Bắc Hà.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu cao nguyên - Bản sắc hội tụ" kết hợp trình diễn trang phục các dân tộc mở màn Lễ khai mạc đã mang đến cho người dân và du khách ấn tượng sâu sắc, khó quên về lòng hiếu khách và khắc họa thành công vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của con người nơi đây.

Cũng tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, trong 2 tối 31/8 và 1/9, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với vòng xòe đoàn kết, nhịp Then, đàn Tính, múa khèn Mông và lửa trại ấm cúng. Mỗi tiết mục là hành trình khám phá văn hóa độc đáo, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống và văn hóa vùng cao.

Trong khuôn khổ của Festival, từ ngày 29/8 đến 02/9/2025, tại các điểm du lịch nổi tiếng của Bắc Hà, du khách được tham gia giải chạy bộ 10km giữa sắc vàng mùa lúa chín, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ cộng hưởng với tinh thần thể thao sôi nổi; tự tay trải nghiệm làm cốm truyền thống, thử tài làm bánh dày và chiêm ngưỡng nghệ thuật vẽ sáp ong tinh xảo của đồng bào dân tộc Mông tại Dinh Hoàng A Tưởng...

Đến với Bắc Hà dịp này, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của chợ trâu Bắc Hà; khám phá đỉnh Núi Cóc để ngắm toàn cảnh Bắc Hà hùng vĩ; thưởng ngoạn vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tại Sín Chéng hay săn mây tại Tả Củ Tỷ và cưỡi ngựa dạo quanh bản làng, ngắm hoàng hôn buông xuống trên đồi Ngải Thầu; thưởng thức thiên đường ẩm thực vùng cao với thắng cố, rượu ngô Bản Phố, phở chua... tại chợ phiên Bắc Hà./.

* Cũng trong tối 30/8, tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai diễn ra “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc vàng non cao - Âm vang Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải Giàng A Tạng nhấn mạnh, trải qua chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển, Mù Cang Chải đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mù Cang Chải quyết tâm bảo tồn, tôn vinh những tinh hoa văn hóa dân tộc để gắn kết hài hòa với phát triển du lịch bền vững gắn với tinh thần “80 năm cách mạng vẻ vang - Tết độc lập sáng mãi tên Người - Thu tháng chín, người Mông ơn Đảng - Ruộng bậc thang Mù Cang Chải rực vàng.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Mù Cang Chải còn tổ chức chuỗi các hoạt động du lịch hấp dẫn như: Hội thi múa khèn, thi dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải, thi giã bánh giày, thi trình diễn trang phục; tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm và gian hàng ẩm thực, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải”; tổ chức giải chạy Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL” năm 2025 với sự tham gia của gần 3.200 vận động viên trong nước và quốc tế; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; các hoạt động dân vũ thứ 7 hàng tuần và nhiều hoạt động trải nghiệm khác để phục vụ nhân dân và du khách.

“Lễ hội mùa vàng” xã Mù Cang Chải năm 2025 hứa hẹn không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo về mùa lúa chín vàng rực rỡ, giúp du khách khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. mà còn là dịp để xã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết, hun đúc ý chí vươn lên, khát vọng phát triển của nhân dân. Góp phần cùng cả nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh hùng và bản sắc văn hóa rực rỡ của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội cũng là cơ hội để Mù Cang Chải gắn kết nhân dân với du khách, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các xã trong khu vực./.