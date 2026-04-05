Nhiều kỷ lục được xác lập tại Giải bơi vô địch quốc gia 2026

Các vận động viên xuất phát. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Theo ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Huế, giải đấu được tổ chức thường niên nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, ngành; qua đó định hướng đầu tư, bồi dưỡng lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế. Ban tổ chức yêu cầu các trọng tài điều hành khách quan, đúng luật; các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, tuân thủ điều lệ.



Giải năm nay quy tụ hơn 223 vận động viên thuộc 19 đoàn trên cả nước, tranh tài 74 bộ huy chương (45 bộ môn bơi và 29 bộ môn lặn). Các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố như An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Đồng Nai cùng Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng Công an nhân dân, Quân đội.

Trao cờ cho các đoàn thi đấu tham gia giải. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung: 200m bơi ếch nam, nữ; 200m tự do nữ; 200m bơi bướm nam, nữ; 4x100m hỗn hợp nam và 4x200m tự do phối hợp.



Đáng chú ý, trong ngày thi đấu 5/4, vận động viên Nguyễn Quang Thuấn (em trai vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên) đến từ đơn vị Quân đội, đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 200m bơi bướm nam với thành tích 1 phút 56 giây 60, vượt thành tích cũ do chính anh thiết lập tại giải năm 2025. Ở nội dung 200m bơi bướm nữ, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên (đơn vị tỉnh Tây Ninh) cũng lập kỷ lục mới với 2 phút 09 giây 77, phá sâu kỷ lục cũ 2 phút 11 giây 03 của Nguyễn Thị Ánh Viên (lập năm 2021).

Trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Giải Bơi, Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2026 diễn ra từ ngày 31/3 đến 10/4, trong đó nội dung bơi tổ chức từ 31/3 đến 5/4, nội dung lặn từ 7 đến 10/4. Ban tổ chức cho biết, trong những ngày thi đấu, nhiều vận động viên trẻ đã thi đấu nổi bật và liên tiếp phá kỷ lục quốc gia, cho thấy tín hiệu tích cực của ngành bơi lội Việt Nam./.