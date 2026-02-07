Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc tại Hội Xuân Bính Ngọ 2026

Khách tham quan không gian giới thiệu, trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Hội Xuân là hoạt động văn hóa thường niên mang đậm dấu ấn truyền thống, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức trong nhiều năm qua. Hội Xuân năm nay được tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra một nhiệm kỳ mới với những định hướng chiến lược dài hạn, tiếp nối mạnh mẽ sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời, Hội Xuân cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Đảng của mùa Xuân, của niềm tin và khát vọng dân tộc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 có sự đồng hành của các Đại sứ quán trong khối ASEAN và các Trung tâm Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Đây là dịp để văn hóa truyền thống Việt Nam đối thoại trực tiếp với bạn bè quốc tế, cùng nhau tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa và đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 quy tụ nhiều không gian văn hóa - nghệ thuật - trải nghiệm đặc sắc, phản ánh sinh động đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự giao thoa với tinh thần đương đại. Nổi bật trong tổng thể Hội Xuân là Triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân với Đảng” - một không gian giàu giá trị tư tưởng và cảm xúc. Với 120 hình ảnh, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, từ mùa Xuân năm 1930 - thời điểm Đảng ra đời (3/2/1930), đến những mùa Xuân lịch sử của độc lập, thống nhất, đổi mới và hội nhập, đặc biệt là dấu mốc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV năm 2026… Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn cho đất nước.

Khách tham quan gian trưng bày Hội Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Bên cạnh đó, không gian sắp đặt “Tết Việt” truyền thống được dàn dựng đậm đà bản sắc dân tộc cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Hội Xuân Bính Ngọ 2026. Với cây nêu, câu đối đỏ, linh vật năm Bính Ngọ, tiểu cảnh hoa đào, quất, mai, cúc, vạn thọ và những gánh hàng hoa rực rỡ sắc Xuân… giúp khách tham quan khơi gợi những ký ức về Tết cổ truyền, trở về với cội nguồn, với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, bền vững của dân tộc.

Tại Hội Xuân Bính Ngọ 2026 còn có không gian giới thiệu trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng tác phẩm ánh sáng “Câu chuyện về con ngựa trong truyền thuyết dân gian Việt Nam”.

Cùng với đó, các không gian sáng tạo - tương tác đương đại, nơi truyền thống được kết nối với hơi thở của thời đại; không gian văn hóa ẩm thực; các không gian văn hóa chuyên đề được tổ chức như trưng bày “Gốm - giao thoa giữa truyền thống và hiện đại”; giới thiệu văn hóa Trà Việt; giới thiệu cổ phục Việt Nam với các mẫu trang phục tiêu biểu như áo Giao Lĩnh, Nhật Bình, áo ngũ thân, áo dài…góp phần tôn vinh chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại.

Không gian văn hóa - ẩm thực dân tộc Tày bản làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt truyền thống của người Tày. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Đặc biệt, không gian văn hóa - ẩm thực dân tộc Tày bản làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt truyền thống của người Tày với bếp lửa, hương rừng, ẩm thực Tày, sản phẩm thổ cẩm, đan lát nông sản địa phương và nhiều hoạt động trải nghiệm như nấu xôi, tết dây ngũ sắc cầu may…; tái hiện phong tục, đời sống văn hóa người Tày với các hoạt động: đêm lửa làng, múa chầu, hát Then - đàn Tính; không gian trò chơi dân gian như cà kheo, tung còn, nhảy sạp, ô ăn quan, hội cờ Xuân và góc thư pháp ngày Xuân, tạo không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng…

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm ngày Tết như gói và luộc bánh chưng, bánh gai, làm mứt Tết; giới thiệu các thức quà dân gian; tham gia workshop thủ công, mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian: làm phong bao lì xì, quạt giấy, tò he, in tranh dân gian, viết thư pháp, làm lịch dân gian, nặn gốm… giúp du khách trực tiếp tham gia, cảm nhận và gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Hội Xuân là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Vinh quang mùa Xuân có Đảng”, Giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ. Các chương trình nghệ thuật “Mã đáo Xuân”, “Sắc Xuân học trò”, chương trình nghệ thuật dân gian “Mừng Xuân Bính Ngọ”, “Spring Beat 2026”, giao lưu các Câu lạc bộ khiêu vũ, nhảy múa thiếu nhi “Vũ điệu đón Xuân”, dạ hội “Chào Xuân 2026”, chương trình nghệ thuật “Khúc hát mùa Xuân”…

Hội Xuân mở cửa đón khách đến ngày 9/2./.