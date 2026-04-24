Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương

Cồn Cỏ từ lâu đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân Quảng Trị trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nơi đây ghi dấu những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên thăm, động viên tinh thần cô và trò trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Tham gia hành trình “Tuổi trẻ Quảng Trị với biển đảo quê hương” năm 2026, đứng trước lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trùng khơi, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay càng thêm tự hào và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, các thế hệ thanh niên Quảng Trị xung kích, tình nguyện và cống hiến, nguyện đóng góp sức lực và trí tuệ góp phần đưa Cồn Cỏ từng bước chuyển mình, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định, biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân tộc; trong đó thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong. Thông qua hành trình lần này, tuổi trẻ Quảng Trị mong muốn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành, sẻ chia với quân và dân trên đảo; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò chiến lược của biển đảo quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình, phần việc cụ thể đã được triển khai nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo vệ môi trường trên đảo. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình thanh niên gồm: hệ thống bồn chứa và máy lọc nước phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương; tặng 25 thiết bị thu gom rác thải nhựa; 50 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học và Mầm non Hoa Phong Ba cùng người dân trên đảo; trao tặng cờ Tổ quốc cho đặc khu Cồn Cỏ và ngư dân đang ngày đêm bám biển.

Những hoạt động tại chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị các hoạt động trong chương trình khoảng 135 triệu đồng. Giá trị vật chất không quá lớn song mỗi phần quà đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của tuổi trẻ đất liền hướng về biển đảo quê hương; qua đó góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo yên tâm công tác, lao động, sản xuất, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Đây cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ Quảng Trị chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng Cồn Cỏ ngày càng phát triển bền vững.

Trong hành trình, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc như: dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cồn Cỏ, tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ Cồn Cỏ. Những hoạt động này góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình “Tuổi trẻ Quảng Trị với biển đảo quê hương” không chỉ dừng lại ở những hoạt động cụ thể mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tuổi trẻ đất liền với quân và dân trên đảo; qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.