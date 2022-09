Nhiều hoạt động tại Lễ hội đền Trần - Nam Định năm 2022

Ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Đền Trần mới được tổ chức trở lại đúng vào dịp kỷ niệm 722 năm ngày hóa Đức Thánh Trần. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời cũng là dịp tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước.



Sau nghi lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vị Vua Trần, Đức Thánh Trần, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Lễ rước kiệu, lễ tế và phần hội bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như hát chèo, hát văn, múa kiếm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của nhà Trần và công lao của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong ba cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, các tiết mục múa lân, múa sư tử, múa rồng; biểu diễn võ thuật; thi đấu vật; thi đấu cờ người; chọi gà; múa rối nước… cũng sẽ được tổ chức.

Để Lễ hội Đền Trần diễn ra trang trọng, an toàn, Ban Tổ chức Lễ hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cho từng đơn vị trong đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tại khu di tích thời gian diễn ra Lễ hội; xây dựng phương án tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh tại nơi đông người, chuẩn bị đủ số thuốc cấp cứu cần thiết và lực lượng túc trực tại đền Trần, chùa Tháp; đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với những hộ bán hàng ăn uống trong khu vực lễ hội; đặc biệt, không để tình trạng người lang thang ăn xin xảy ra trong thời gian diễn ra lễ hội…

Đền Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định là nơi thờ các vua Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần bao gồm 3 công trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường (đền Thượng), đền Cố Trạch (đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Hàng năm, tại đây, Lễ hội đền Trần truyền thống vào dịp tháng 8 (âm lịch) và Lễ hội Khai ấn đầu năm đều được tổ chức. Đây là hai lễ hội lớn tại Nam Định, thu hút đông đảo nhân dân, khách thập phương về dự, thắp hương tưởng nhớ công đức của các vị vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Lễ hội đền Trần năm 2022 diễn ra đến hết ngày 25/9./.