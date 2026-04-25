Nhiều hoạt động nổi bật, tạo dấu ấn với du khách dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cung cấp thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2026). Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN



Riêng ở phía Tây thành phố có 4 hoạt động cấp thành phố và 12 hoạt động tại các xã phường. Đây là thông tin do Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 4/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố tổ chức chiều 24/4.

Với chủ đề “Hải Phòng hội tụ - Tỏa sáng”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 mang ý nghĩa khẳng định Hải Phòng là vùng đất hội tụ, giao thoa và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của thành phố Anh hùng và văn hiến, truyền thống “Xứ Đông văn hiến, Đất Cảng anh hùng”, đồng thời là nơi hội tụ các nguồn lực phát triển về công nghiệp, cảng biển, văn hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện một Hải Phòng năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập.

Sau nhiều năm tổ chức thường niên, Lễ hội dần trở thành thương hiệu của Hải Phòng, mang lại niềm vui cho các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng, giúp người dân thành phố được hưởng thụ những sản phẩm đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật và qua đó thúc đẩy du lịch, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay kéo dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5/2026, cao điểm là từ ngày 8/5 đến 14/5 với đa dạng hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch. Trọng tâm của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu và màn bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó, nhiều hoạt động nổi bật hứa hẹn thu hút du khách đến với thành phố Cảng trong dịp này như: Không gian văn hóa ẩm thực, nghệ thuật đường phố; Cuộc thi đầu bếp toàn quốc; Liên hoan rượu vang quốc tế; Giải golf Hoa Phượng Đỏ 2026; Giải Hải Phòng Legacy Marathon; “Tuần lễ Hoa Phượng Đỏ”; Ngày hội đất Cảng…

Nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch Hải Phòng cũng được tổ chức như: Chương trình ưu đãi, giảm giá dịch vụ du lịch; trao danh hiệu đại sứ du lịch Hải Phòng. Cùng với đó, nhiều hoạt động kết nối giữa các điểm du lịch được tổ chức như Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên; bước đầu nghiên cứu mở thêm tour tuyến mới đến đảo Bạch Long Vỹ…

Bên cạnh những hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, dịp này, thành phố sẽ khởi công, khánh thành 15 dự án, công trình trọng điểm. Một số dự án đáng chú ý như: Khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng; các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp Thủy Nguyên, Bình Giang, Nam Tràng Cát, Kim Thành 2, Ngũ Phúc, Hoàng Diệu…

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), là dịp để ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng thành phố, về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong 71 năm xây dựng và phát triển; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thông qua Lễ hội, Hải Phòng tăng cường quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch về hình ảnh một thành phố Cảng giàu truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tạo dấu ấn với du khách trong nước và quốc tế; hướng đến trở thành “Thành phố Âm nhạc”, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch của thành phố./.