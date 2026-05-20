Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Phát biểu tại buổi lễ, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ niềm vui được phối hợp cùng Hải quân Thái Lan tổ chức lễ kỷ niệm hai ngày trọng đại trong quan hệ Thái Lan và Việt Nam; nhất là lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Thái Lan và Việt Nam, được tổ chức ngay trên Thành phố mang tên Người.



Bà Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh, suốt 50 năm qua, Thái Lan và Việt Nam duy trì mối quan hệ gần gũi và hữu nghị dựa trên các mối liên kết chặt chẽ về chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Năm 2025, quan hệ song phương giữa hai nước đã bước sang một trang mới khi được nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan; phản ánh cam kết chung của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Trưởng đoàn tàu HTMS Prachuap Khiri Khan phát biểu chào mừng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo bà Urawadee Sriphiromya, chuyến thăm của tàu HTMS Prachuap Khiri Khan đến Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quân hai nước vốn đã không ngừng mở rộng trong những năm qua. Thái Lan và Việt Nam cùng chia sẻ mục tiêu chung về bảo đảm an ninh và ổn định trên biển. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan và Việt Nam cũng là cơ hội để đưa hợp tác hải quân hai nước lên một tầm cao mới, qua việc tìm kiếm các biện pháp làm sâu sắc và mở rộng hợp tác hải quân trên các lĩnh vực cùng có lợi, cũng như phối hợp ứng phó với những thách thức mới của thời đại ngày nay.



Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng và đánh giá cao Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và sĩ quan chỉ huy, đoàn thủy thủ tàu H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan trong những ngày qua đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi. Trong đó, đặc biệt ý nghĩa là triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người và Triển lãm trang phục truyền thống Thái Lan “Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”; qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, củng cố tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Thái Lan.



Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chuyến thăm hữu nghị của tàu H.T.M.S. Prachuap Khiri Khan tới Thành phố là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Thái Lan và Việt Nam, trong đó có quan hệ hợp tác tin cậy giữa Hải quân Hoàng gia Thái Lan với Hải quân nhân dân Việt Nam...