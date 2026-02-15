Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Yên. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Sáng 14/2, tại khuôn viên Nhà cổ Hội đồng họ Phạm (ấp 1 Phước Lợi, xã Mỹ Yên), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Yên tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng 14/2, tại khuôn viên Nhà cổ Hội đồng họ Phạm (ấp 1 Phước Lợi, xã Mỹ Yên), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Yên tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Phiên chợ 0 đồng” cho người khiếm thị tại chùa Thạnh Đức (xã Mỹ Yên). Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Tại chương trình, 200 phần quà đã được trao tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong dịp Tết. Tổng kinh phí thực hiện đợt trao quà là 65 triệu đồng, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Yên vận động gia đình ông Phạm Trung Cang và ông Phạm Trung Hiếu (những nhà hảo tâm trên địa bàn) hỗ trợ.

Cùng với hoạt động trao quà, tại chùa Thạnh Đức (xã Mỹ Yên), chương trình “Phiên chợ 0 đồng” đã trao tặng 165 suất quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các khu vực lân cận.

Phiên chợ được thiết kế với nhiều gian hàng phong phú, cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương… Mỗi người tham gia được phát phiếu và tự lựa chọn một món hàng tại mỗi gian theo nhu cầu của mình. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Ngoài ra, mỗi người khiếm thị còn nhận thêm một phong bao lì xì 200.000 đồng do các phật tử và nhà hảo tâm trao tặng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng. Không khí tại phiên chợ ấm áp, nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tại xã Hậu Nghĩa, những ngày giáp Tết cũng rộn ràng với chương trình “Phiên chợ 0 đồng - Ấm lòng ngày Tết” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Chi hội Phụ nữ ấp Đức Ngãi 2 tổ chức.

Với 22 gian hàng được bố trí đa dạng các mặt hàng như rau củ, gạo, trứng, bánh tráng, nhu yếu phẩm, quần áo…, chương trình đã trao 150 phần quà tự chọn với tổng trị giá 70 triệu đồng. Khác với hình thức trao quà truyền thống, “Phiên chợ 0 đồng” mang đến cho người dân cảm giác “đi chợ Tết”, mỗi người được chủ động lựa chọn những món hàng phù hợp với nhu cầu gia đình. Chính sự chủ động ấy tạo nên niềm vui, sự trân trọng và hơi ấm sẻ chia trong những ngày cuối năm.

Xã Bến Lức cũng huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho nhân dân. Tính đến ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp âm lịch), xã đã vận động tổng nguồn lực trên 2 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh dịp Tết. Từ nguồn kinh phí này, gần 2.500 phần quà đã được trao đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên công nhân lao động ốm đau. Địa phương còn trao tặng 132 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng, bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 520 triệu đồng, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, an tâm lao động, sản xuất.

Những hoạt động chăm lo Tết tại các địa phương không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và toàn xã hội trong chăm lo đời sống nhân dân, để mùa xuân mới Bính Ngọ 2026 thực sự là mùa xuân của nghĩa tình, ấm áp và không ai bị bỏ lại phía sau./.