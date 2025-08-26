Tin tức
Nhiều hiện vật gốc quý hiếm trưng bày tại chuyên đề "Mùa thu Độc lập"
Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành một cuộc cách mạng long trời lở đất. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, chấm dứt chế độ quận chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Kể từ đó, đất nước ta bước sang trang,mới, nhân dân ta được sống trong tự do, làm chủ vận mệnh của chính mình.
Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết: Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, giới thiệu tới công chúng những chặng đường lịch sử thực hiện khát vọng độc lập dân tộc đầy khó khăn, gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Trưng bày chuyên đề “Mùa Thu độc lập” gồm 2 phần.
Phần I có chủ đề “Ba Đình tỏa nắng mùa thu”, gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giai đoạn trước ngày 2/9/1945. Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do sự khủng hoảng về đường lối cứu nước lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc.
Trong quá trình tìm đường cứu nước, trải qua 3 đại dương, 4 châu lục, tiếp xúc với các tầng lớp trong xã hội, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin và từ đó Người đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Thực hiện sứ mệnh lịch sử, sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, đi đến thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Phần II có chủ đề “Từ mùa thu Độc lập đến mùa xuân Đổi mới”. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại của ý chí độc lập và khát vọng tự do dân tộc Việt Nam. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hòa bình lập lại, Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Đại hội VI năm 1986, Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 40 năm đổi mới và phát triển, đất nước Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập”, nhiều tư liệu, hiện vật quý, hiếm được Bảo tàng Hồ Chí Minh lần đầu giới thiệu tới công chúng và khách tham quan. Đó là Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc, tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người); Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc; Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức, báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1/8/1960; Bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi…
Theo Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà, trưng bày được tổ chức nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình chiến đấu, hy sinh để xây dựng, bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam hôm nay. 80 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho công cuộc đổi mới phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa đất nước từ “Mùa thu Độc lập” bước vào mùa thu của kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 25/8 đến ngày 25/12/2025./.