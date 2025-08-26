Nhiều hiện vật gốc quý hiếm trưng bày tại chuyên đề "Mùa thu Độc lập"

Các em học sinh tham quan Trưng bày. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành một cuộc cách mạng long trời lở đất. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, chấm dứt chế độ quận chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Kể từ đó, đất nước ta bước sang trang,mới, nhân dân ta được sống trong tự do, làm chủ vận mệnh của chính mình.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết: Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý hiếm, giới thiệu tới công chúng những chặng đường lịch sử thực hiện khát vọng độc lập dân tộc đầy khó khăn, gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.