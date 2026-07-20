Nhiều hạng mục trọng điểm sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Hệ thống giao thông nội cảng sân bay Long Thành đang gấp rút xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Trong đó, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, sân đỗ tàu bay có khối lượng thực hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng. Gói thầu đã cơ bản hoàn thành đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn khu bay, tháng 12/2025 đã thực hiện các chuyến bay kỹ thuật. Dự kiến cuối tháng 7 này gói thầu sẽ hoàn thành.



Với sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách, đến nay khối lượng thực hiện đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Trong đó đã hoàn thành hạng mục hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất và hệ thống thoát nước. Kết cấu nền đất, thi công lớp bê tông xi măng sân đỗ máy bay đạt khoảng 99%. Nhà thầu đang cắt, trám khe bề mặt bê tông xi măng, đường công vụ khu bay, tường chắn MSE, hệ thống hồ điều hòa, phấn đấu hoàn thành gói thầu cuối tháng 8/2026.



Hạng mục hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay có khối lượng thực hiện đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành thi công hàng rào, bể nước ngầm, bể chứa bồn dầu, các nhà (biến áp, chứa rác, bảo vệ, hóa chất), cụm bể xử lý chính, cụm bể công nghệ xanh; đang hoàn thiện nhà ép bùn, và cụm nhà trên bể. Nhà thầu công nghệ đã hoàn thành việc gia công và lắp đặt các cụm ống inox cho các cụm bơm và ống dẫn khí; đang tiến hành lắp đặt thiết bị cho cụm bể xanh, cụm bể chính (khối lượng đạt 96%). Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc thi công, phấn đấu hoàn thành đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước ngoài nhà, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan và lắp đặt hệ thống thiết bị, công nghệ xử lý nước thải cuối tháng 7 này.



Hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2, đường lăn đã hoàn thành 100% kết cấu lòng đường cất hạ cánh, cơ bản hoàn thành kết cấu bê tông xi măng. Nhà thầu đang hoàn thiện các phần việc, phấn đấu cuối tháng 9/2026 hoàn thành gói thầu.



Với nhà ga hành khách, hạng mục lớn, quan trọng nhất tại sân bay Long Thành, đến nay khối lượng thực hiện đạt hơn 67% giá trị hợp đồng. Dự kiến tháng 9/2026 hoàn thành phần xây dựng. Các đơn vị đang đẩy mạnh lắp đặt thiết bị nhà ga như: hệ thống xử lý hành lý; hệ thống soi chiếu hành lý; hệ thống dẫn đậu tàu bay; hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy. Dự kiến, từ tháng 9/2026 vận hành thử máy móc, trang thiết bị nhà ga.



Với các hạng mục như: giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không; lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; nhà để xe; nhà ga hàng hóa số 1,… các đơn vị đang đẩy mạnh thi công, đảm bảo đưa vào khai thác đồng bộ cuối năm nay.



Theo ACV, hiện tổng sản lượng Dự án thành phần 3 đạt gần 78% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính giá trị thực hiện đạt gần 58.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% giá trị hợp đồng. Trên công trường sân bay Long Thành, các đơn vị huy động gần 7.200 nhân lực thi công; để đảm bảo dự án khai thác thương mại vào cuối năm nay, ACV yêu cầu nhà thầu tiếp tục bổ sung thêm khoảng 2.000 nhân lực.



ACV khẳng định, các đơn vị đang dồn lực, “chạy đua” thi công sân bay Long Thành. Khó khăn là thời tiết đã bước vào mùa mưa, việc thi công các hạng mục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là làm nền đường, bê tông xi măng, bê tông nhựa ngoài trời. Để khắc phục bất lợi của thời tiết, ACV yêu cầu nhà thầu thực hiện triệt để các biện pháp thi công trong mùa mưa như: lập tiến độ thi công khoa học ngay từ đầu (phân chia rõ từng giai đoạn thi công, dự trù vật tư, nhân lực, tài chính hợp lý, ưu tiên các hạng mục trong nhà vào thời điểm mưa nhiều); thiết lập hệ thống thoát nước hiệu quả tại công trình (đào rãnh thoát nước, hố thu và bố trí máy bơm nước dự phòng tại các khu vực thi công); linh hoạt điều chỉnh thi công theo điều kiện thực tế; có phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh./.