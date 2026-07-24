Nhiều cách sáng tạo trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thay mặt lãnh đạo Công an Thành phố, Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi trao tặng Giấy khen của Công an Thành phố cho đại diện tập thể và cá nhân của xã Hóc Môn vì có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đây là nội dung được bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Thành phố (Ban Chỉ đạo 138 Thành phố) tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”, do UBND xã Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 24/7.

Trong dịp này, tại 168 xã phường, đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các hoạt động của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026”.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đều hướng đến mục tiêu để người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh, lành mạnh, có chất lượng sống ngày càng cao; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Công an Thành phố, Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi trao tặng Giấy khen của Công an Thành phố cho đại diện tập thể và cá nhân của xã Hóc Môn vì có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Để đạt được những mục tiêu đó, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, mỗi địa phương cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, lấy yếu tố toàn dân, toàn diện và lấy địa bàn khu dân cư làm cốt lõi, để triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận trong công tác quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả xã Hóc Môn đạt được trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhất là đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo, đưa phong trào thực sự đi vào đời sống, thu hút sự hưởng ứng của người dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với diện tích hơn 16 km2 và dân số hơn 102.000 người, xã Hóc Môn thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như, Tổ công tác “3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”, “SOS An ninh, trật tự”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Nhà trọ an toàn”, “Doanh nghiệp không ma túy”; huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Trung tâm chỉ huy hình ảnh phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự…

Năm 2025, xã Hóc Môn được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025 được xếp loại xuất sắc.

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho tập thể cán bộ, nhân dân xã Hóc Môn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc xã Hóc Môn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026./.