Nhiều bước tiến trong chuyên ngành cột sống tại Việt Nam
29 tham luận và báo cáo chuyên sâu tại Hội nghị tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý cột sống, trong đó có phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng định vị - dẫn đường trong mổ, kỹ thuật ghép xương và kiểm soát đau sau phẫu thuật. Việc cập nhật này giúp củng cố thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng, hỗ trợ xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Thành - Chủ tịch danh dự Hội Cột sống Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chuyên ngành cột sống, tiến bộ không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mới, mà còn ở việc chuẩn hóa quy trình điều trị từ chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật đến phục hồi chức năng. Việc đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật giúp đội ngũ bác sĩ khu vực có thể điều trị các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Song hành, hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để rút ngắn khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến điều trị.
Tỷ lệ người mắc các bệnh lý cột sống ngày càng tăng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở nhóm người lao động chân tay và người cao tuổi. Các chuyên gia khẳng định, việc tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán sớm bằng cộng hưởng từ, CT-Scan hiện đại và các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn ngay tại tuyến cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm chi phí điều trị cho người bệnh.
Trong khuôn khổ Hội nghị, chương trình đào tạo phẫu thuật cột sống diễn ra từ ngày 6 - 9/11/2025, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trực tiếp hội chẩn, hỗ trợ phẫu thuật 4 trường hợp bệnh lý cột sống phức tạp; trong đó có phẫu thuật giải ép cắt bản sống theo kỹ thuật Shiraishi, phẫu thuật cắt đĩa hàn liên thân đốt lối sau trong điều trị trượt mất vững cột sống thắt lưng. Các trường hợp còn lại được tiêm can thiệp giảm đau rễ thần kinh cổ. Hoạt động chuyên môn này giúp bác sĩ trong nước tiếp cận với kỹ thuật chuẩn quốc tế.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện luôn chú trọng việc xây dựng y học dựa trên bằng chứng và đào tạo liên tục, nhằm phát triển chuyên ngành chấn thương chỉnh hình – cột sống. Thời gian qua, Bệnh viện đã ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi cột sống, thay đĩa đệm nhân tạo và cố định cột sống qua da bằng hệ thống dẫn đường. Những tiến bộ này góp phần giúp người dân tiếp cận điều trị chất lượng cao mà không cần chuyển tuyến trên./.