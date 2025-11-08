Nhiều bước tiến trong chuyên ngành cột sống tại Việt Nam

Các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước trình bày kết quả nghiên cứu mới nhất. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

29 tham luận và báo cáo chuyên sâu tại Hội nghị tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý cột sống, trong đó có phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng định vị - dẫn đường trong mổ, kỹ thuật ghép xương và kiểm soát đau sau phẫu thuật. Việc cập nhật này giúp củng cố thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng, hỗ trợ xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Thành - Chủ tịch danh dự Hội Cột sống Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chuyên ngành cột sống, tiến bộ không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mới, mà còn ở việc chuẩn hóa quy trình điều trị từ chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật đến phục hồi chức năng. Việc đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật giúp đội ngũ bác sĩ khu vực có thể điều trị các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Song hành, hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để rút ngắn khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến điều trị.