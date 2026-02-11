Nhật Bản và UNICEF hợp tác hỗ trợ Việt Nam bảo vệ trẻ em trước rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF và ông ITO Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ký kết công hàm trao đổi dự án. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ông ITO Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Lễ ký kết thể hiện mối quan hệ lâu dài giữa chính phủ Nhật Bản và UNICEF nhằm hỗ trợ chính phủ, nhân dân Việt Nam bảo vệ trẻ em và giảm thiểu rủi ro thiên tai với các em.

Sự hợp tác giữa Nhật Bản, UNICEF và Việt Nam được xây dựng dựa trên những ưu tiên chung, bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương nhất, tăng cường khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và bảo đảm rằng trẻ em luôn được đặt ở vị trí trung tâm của công tác chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Bà Silvia Danailov và ông ITO Naoki tại Lễ kí. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: “Tôi rất trân trọng tình hữu nghị của Chính phủ Nhật Bản với khoản viện trợ trị giá 6 triệu USD dành cho sáng kiến mới kéo dài 5 năm này. Nhờ mối quan hệ đối tác được tái khẳng định, chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng cường hệ thống giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho khoảng 27 triệu trẻ em trên khắp Việt Nam đặc biệt hơn 2,2 triệu trẻ em sinh sống tại những khu vực có mức độ rủi ro cao nhất sẽ được hưởng các hỗ trợ có trọng tâm. Trong 5 năm qua, chúng ta đã đạt những tiến bộ quan trọng trong việc thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy trẻ em làm trung tâm. Sự hợp tác được nối dài lần này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục phát huy những thành quả đó và đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực của mình”.

Trẻ em là đối tượng ít chịu trách nhiệm nhất đối với biến đổi khí hậu, nhưng lại phải gánh chịu những tác động nặng nề và lâu dài nhất. Những thảm họa gần đây tại Việt Nam như cơn bão Yagi năm 2024 đến hàng loạt các đợt bão lũ, sạt lở đất liên tục trong năm 2025, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã chứng kiến những cú sốc về biến đổi khí hậu làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống của trẻ em.

Ông ITO Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong năm vừa qua, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề về thiên tai gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Nhật Bản đã hợp tác cùng UNICEF trong hỗ trợ chính sách, cải tiến môi trường nước sạch trong sinh hoạt sau bão lũ. Chính phủ Nhật Bản cam kết hỗ trợ dự án này hợp tác với UNICEF và Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Dự án sẽ thực hiện tại Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Hà Tĩnh, những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhật Bản sẽ sử dụng kinh nghiệm có được để chia sẻ kiến thức thực tiễn để giúp Việt Nam nhất là giáo dục trẻ em phòng chống và ứng phó với thiên tai một cách an toàn nhất.

Toàn cảnh Lễ ký kết công hàm trao đổi giữa Đại sứ Nhật Bản và Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Nhật Bản luôn là người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi cảm nhận dự án này ở tâm thế khác, không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà là tình cảm đặc biệt nhân văn mà Nhật Bản cũng như của UNICEF dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. "Với chúng tôi, dự án không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn trao truyền về sự học hỏi, kiến thức tinh hoa tinh tế của người Nhật vun đắp cho trẻ em Việt Nam. Chúng ta không chỉ dạy các em sự ứng phó mà còn dạy các em sự kỷ luật tính kiên cường bản lĩnh của trẻ em trong thiên tai."- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Sự hợp tác trong dự án này giữa Nhật Bản và UNICEF gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng: Bảo vệ trẻ em trong các cộng đồng dễ bị tổn thương vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF gửi lời cảm ơn tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tại Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp, sự cần thiết cấp bách của các khoản đầu tư bền vững và có trọng tâm vào công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đặc biệt là đối với trẻ em Việt Nam và những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất./.