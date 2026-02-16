Nhật Bản: TEPCO nối lại việc cung cấp điện hạt nhân lần đầu tiên sau 14 năm

Đây sẽ là lần đầu tiên TEPCO cấp điện hạt nhân trở lại sau 14 năm vật lộn với hậu quả của sự cố hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuối tháng 1 vừa qua, lò phản ứng số 6 đã trở thành lò phản ứng đầu tiên của TEPCO được đưa vào hoạt động trở lại và lò này sẽ cung cấp điện cho Tokyo và các khu vực lân cận.

TEPCO đã bắt đầu vận hành tuabin chạy bằng hơi nước được tạo ra từ nhiệt lượng của lò phản ứng lúc 19h10 ngày 15/2 và xác nhận không có bất thường nào. Sau đó, họ bắt đầu truyền tải điện lúc 2h55 sáng 16/2.

TEPCO dự định ngắt máy phát điện khỏi lưới điện và sau đó kết nối lại nhiều lần trước khi thử nghiệm kết thúc, tăng dần sản lượng từ 20% lên 50% và sau đó lên mức tối đa.

Lần gần đây nhất điện được truyền tải từ lò phản ứng số 6 là vào cuối tháng 3/2012, trước khi lò phải ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ. Sau đó, vào ngày 21/1/2026, lò đã được khởi động lại nhưng đã phải tắt sau khi chuông báo động vang lên trong quá trình rút thanh điều khiển khỏi lò. Lò hoạt động trở lại vào ngày 9/2.

Một lò phản ứng khác tại nhà máy trên cũng dự kiến sẽ được khởi động lại, sau khi được cơ quan giám sát hạt nhân của Nhật Bản chấp thuận. Hầu hết các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản vẫn đang ngừng hoạt động, do những lo ngại về an toàn của cư dân sống gần các nhà máy vẫn còn tồn tại sau sự cố Fukushima.

Với nỗ lực thúc đẩy giảm phát thải carbon, Chính phủ Nhật Bản đang tận dụng tối đa năng lượng hạt nhân bằng cách khởi động lại các lò phản ứng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt./.

