Nhật Bản hứng chịu đợt rét đậm đúng ngày bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, JMA dự báo các khu vực và thời gian có khả năng xảy ra tuyết lớn ở mức cảnh báo gồm: Khu vực Hokkaido các ngày 6–7/2, khu vực Tohoku các ngày 7–8/2, khu vực Hokuriku, Kinki và Chugoku ngày 8/2. Dự kiến lượng tuyết rơi trong 24 giờ tính đến chiều 7/2 (theo giờ Nhật Bản) vào khoảng 20-50 cm và có thể tăng lên đến 70 cm trong 24 giờ tiếp theo. Theo tổng hợp của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ ngày 20/1 đến sáng 5/2, số người thiệt mạng do tuyết rơi và các tai nạn liên quan đến tuyết đã lên tới 38 người tại 9 địa phương trên cả nước.

Tuyết rơi dày tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sắp tới, Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân nên tranh thủ thực hiện quyền bầu cử sớm thay vì đi bầu đúng ngày 8/2. Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 2/2, đã có hơn 4,5 triệu công dân nước này đi bỏ phiếu sớm, tương đương 4,41% tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024.

Tuyết rơi dày cản trở giao thông tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Hình thức bỏ phiếu sớm được áp dụng từ năm 2003 sau khi Luật Bầu cử Nhật Bản được sửa đổi. Trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024, Nhật Bản đã thiết lập 6.393 điểm bỏ phiếu sớm và có 20,95 triệu người sử dụng hình thức này, mức cao thứ hai trong lịch sử các cuộc bầu cử Hạ viện, chiếm khoảng 20% tổng số cử tri. Mức cao nhất từng ghi nhận là 21,37 triệu người vào cuộc bầu cử Hạ viện năm 2017./.