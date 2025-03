Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường học tập của trẻ em miền núi

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Đại diện Tổ chức phi Chính phủ Plan International Japan tại Việt Nam ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho NGO. Ảnh: Ngô Hải Ngọc - TTXVN





Các hoạt động chính được triển khai trong dự án sẽ là xây dựng, sửa chữa ký túc xá, phòng tư vấn, phòng y tế, khu vực vệ sinh… tại 26 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mèo Vạc và Yên Minh của tỉnh Hà Giang, Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Dự án sẽ tạo ra môi trường học tập an toàn, hỗ trợ trẻ em thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt và học tập. Đồng thời, dự án sẽ tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên phụ trách về lĩnh vực giáo dục giới tính, nhân viên y tế và đội ngũ quản lý trường học, nâng cao nhận thức cho học sinh, lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh.... Qua đó, nâng cao ý thức về giới tính, sức khỏe và quyền sinh sản cũng như bình đẳng giới tại các trường học tại khu vực triển khai dự án và khu vực lân cận… Tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho biết, đây là dự án do Chính phủ Nhật Bản phối hợp với Tổ chức phi Chính phủ Plan International Japan triển khai tại Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã phối hợp với các Tổ chức phi Chính phủ của Nhật Bản triển khai được 96 dự án trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như: hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ giáo dục… mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân Việt Nam. Đây là dự án thứ 97 được Chính phủ Nhật Bản phối hợp triển khai tại Việt nam và Chính phủ Nhật Bản sẽ đồng hành cùng các Tổ chức phi Chính phủ của Nhật Bản, chính quyền địa phương của Việt Nam thực hiện các dự án khác đạt hiệu quả cao nhất.Theo bà Yurie Mizukami, đại diện Plan International Japan tại Việt Nam, thời gian thực hiện dự án này sẽ kéo dài trong 3 năm ( 03/2025 – 02 /2028) với tổng mức kinh phí khoảng 42,4 tỷ đồng. Trong đó, năm thứ nhất dự kiến sẽ chi phí khoảng 15,7 tỷ đồng; năm thứ hai là khoảng 13,4 tỷ đồng và mức chi phí trong năm thứ ba sẽ là 13,3 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, dự án sẽ cung cấp cho trẻ em môi trường học tập phù hợp với góc nhìn bình đẳng giới và củng cố kiến thức đúng đắn về sức khỏe và quyền sinh sản. Trẻ em sẽ đóng vai trò chủ đạo, đề xuất chính sách cho các Phòng giáo dục và đào tạo của các địa phương nhằm mở rộng phạm vi giáo dục giới tính toàn diện cho học sinh vùng cao.



Cũng theo bà Yurie Mizukami, dự án này sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường học tập để trẻ em có thể yên tâm đến trường. Đồng thời nâng cao năng lực của giáo viên tại 26 trường tiểu học và trung học cơ sở được triển khai dự án để thực hiện mục tiêu giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và giáo dục giới tính toàn diện. Trẻ em dân tộc thiểu số sẽ có kiến thức về giới tính, sức khỏe và quyền lợi liên quan đến vấn đề sinh sản. Các em sẽ là chủ thể học tập và phát triển để có thể bảo vệ bản thân khỏi các tập quán cổ hủ, lạc hậu gây hại đến cuộc sống tương lai của các em như: tảo hôn, mang thai quá sớm, mang thai ngoài ý muốn…



Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc phụ trách quốc gia Việt Nam của Plan International Japan cho biết, trẻ em tại hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu vẫn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình học tập vì tại đây rất thiếu thốn về cơ sở vật chất. Dự án này của Plan International Japan sẽ tập trung củng cố khu nội trú dành cho học sinh, đặc biệt là các học sinh nữ. Dự án cũng cung cấp các kỹ năng cho đội ngũ giáo viên thu hẹp các khoảng cách về ngôn ngữ để tiếp cận, chuyển đổi ngôn ngữ (tiếng dân tộc, tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản), nâng cao chất lượng giao tiếp, truyền đạt kiến thức trong quá trình triển khai dự án…



Bên cạnh đó, dự án sẽ cũng cấp kỹ năng cho các em học sinh bậc trung học cơ sở kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để các em trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản giúp giảm thiểu tỷ lệ có thai ngoài ý muốn và đóng góp tích cực cho việc giải quyết hủ tục tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những nội dung đang được các dự án của các Tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết và được chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện hết mức để các dự án được thực hiện một cách rất thuận lợi.



Bà Lê Quỳnh Lan cho biết thêm, hủ tục tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nội dung ưu tiên trọng tâm của Plan International Japan trong quá trình hoạt động không chỉ trong khu vực châu Á mà còn tại Việt Nam trong nhiều năm qua. So với thời điểm cách đây 10 năm, hủ tục tảo hôn tại Việt Nam đến nay đã có những chuyển biến tích cực do các em được trang bị kiến thức đầy đủ hơn và được định hướng tốt hơn về vấn đề việc làm sau khi rời ghế nhà trường. Do đó, Plan International Japan sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao kiến thức toàn diện cho các em và đưa ra các định hướng nghề nghiệp tốt hơn giúp các em có khả năng tự lập, có khả năng bảo vệ bản thân và quyết định tương lai của mình…/.