Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, thành phố Hải Phòng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 548 điểm cầu ở các xã, phường, đặc khu.

Đây là một trong 5 hội nghị được tổ chức theo cách làm mới theo Cụm thi đua với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã. Trước đó, hội nghị đã tổ chức tại Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung và Cụm thi đua các tỉnh Nam Bộ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà MTTQ, các tổ chức thành viên cần triển khai trong nhiệm kỳ tới. Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tổ chức theo 5 cụm thi đua nhằm triển khai các định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội; là một bước cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết: Tại Hải Phòng, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Hệ thống Mặt trận các cấp chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Hội nghị là dịp để các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới. Thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp tục được học tập, trao đổi những kinh nghiệm quý từ các địa phương, nhất là trong công tác tổ chức và triển khai công tác Mặt trận.

Tại chương trình, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của văn kiện và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiên Nghị quyết Đại hội; nghe phổ biến về nội dung cơ bản và nhiệm vụ, giải pháp của 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được thông qua tại đại hội; đại diện, bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng một số nền tảng số của MTTQ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận các cấp.

Đồng chí Hà Thị Nga mong muốn sau hội nghị, Ban Thường trực MTTQ các thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa tinh thần, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên để “trong mô hình mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng sức tập hợp phải rộng hơn; bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn” như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí cũng lưu ý, để triển khai Nghị quyết đại hội hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ MTTQ phải đào sâu suy nghĩ nghiên cứu kỹ lưỡng văn kiện nhằm vận dụng sáng tạo, phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga cũng đã lắng nghe, chia sẻ ý kiến, đề xuất của các đại biểu xuất phát từ thực tiễn công tác mặt trận ở cơ sở và cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, nghiên cứu giải pháp sớm khắc phục những vướng mắc để triển khai hiệu quả công tác mặt trận trong thời gian tới./.