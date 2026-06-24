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Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, thành phố Hải Phòng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 548 điểm cầu ở các xã, phường, đặc khu.
Đây là một trong 5 hội nghị được tổ chức theo cách làm mới theo Cụm thi đua với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã. Trước đó, hội nghị đã tổ chức tại Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung và Cụm thi đua các tỉnh Nam Bộ.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà MTTQ, các tổ chức thành viên cần triển khai trong nhiệm kỳ tới.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tổ chức theo 5 cụm thi đua nhằm triển khai các định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội; là một bước cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết: Tại Hải Phòng, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Hệ thống Mặt trận các cấp chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.
Hội nghị là dịp để các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới. Thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp tục được học tập, trao đổi những kinh nghiệm quý từ các địa phương, nhất là trong công tác tổ chức và triển khai công tác Mặt trận.