Nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị thành phố, từ ngày làm việc đầu tiên, thực hiện ngay các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục triển khai ngay các bước liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng tiến độ; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã và đang triển khai trước Tết, nhất là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các chương trình công tác, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu năng, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 ngay từ những tháng đầu năm; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để chủ động nắm bắt địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh và trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN.

Dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua, thành phố đã trao tặng 476.301 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân và người lao động toàn thành phố. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì nghiêm túc, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị trong dịp Tết. Công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ; trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trong thời gian nghỉ Tết. Thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác điều tiết hàng hóa, kiểm soát giá cả thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân trước, trong và sau Tết.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí đô thị được tổ chức phong phú, tạo diện mạo khởi sắc cho thành phố trong những ngày Tết. Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026” với chủ đề “Cần Thơ - Xuân mới rạng ngời” được tổ chức thành công, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân bước vào năm mới. Hoạt động du lịch trong dịp Tết tại Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 640 tỷ đồng; đón khoảng 614.800 lượt khách tham quan, du lịch, trong đó có 32.560 lượt khách quốc tế. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm nhiều so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025./.