Nhanh chóng chuyển hóa kết quả của cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất của bộ máy dân cử

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại lễ tổng kết công tác bầu cử. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN Ở các địa phương này, cuộc bầu cử được đánh giá diễn ra thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thành công đó càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nhiều quy định mới của pháp luật, sau sáp nhập có địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, số lượng đơn vị hành chính nhiều, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bầu cử...

Chuẩn bị điều kiện để HĐND các cấp đi vào hoạt động hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, trách nhiệm cao của cử tri. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Nhưng thành công này chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng chuyển hóa kết quả đó thành hiệu quả hoạt động thực chất của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để HĐND các cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt; đặc biệt quan tâm chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới, bảo đảm đúng luật, chặt chẽ, dân chủ, chất lượng. Các bên liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ, để các cơ quan dân cử thật sự bắt tay ngay vào công việc, thực hiện đầy đủ chức năng quyết định và giám sát, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân.

Đà Nẵng hiện có diện tích hơn 11.867km², dân số trên 3,19 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu). Toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu và tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân. Công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi trong Nhân dân.

79 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Toàn thành phố có 2.058.838/2.060.459 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,92%. Không có khu vực nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đà Nẵng đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội trong tổng số 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử. Về trình độ, 85,71% đại biểu trúng cử có trình độ sau đại học; 92,85% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đối với HĐND thành phố, đã bầu đủ 76 đại biểu từ 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 26,32%; đại biểu có trình độ sau đại học chiếm 84,21%. Ở cấp xã, toàn thành phố bầu được 1.905/1.907 đại biểu HĐND. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,92%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 18,11%; đại biểu có trình độ đại học và sau đại học chiếm gần 89%.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức với hơn 3.300 hội nghị, thu hút trên 340.000 lượt cử tri tham dự. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không phát sinh điểm nóng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định, trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Rút ra kinh nghiệm quý