Nhân rộng và duy trì hiệu quả các tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025; triển khai kế hoạch thực hiện năm 2026. Sự kiện do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 13/1.



Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm; phân công và gắn trách nhiệm cụ thể đến từng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, đột xuất bất ngờ; nhất là thời điểm lễ, Tết, đặc biệt là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan thông tin truyền thông tập trung mở đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định về quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026). Các địa phương tổ chức ký cam kết đối với từng gia đình, hộ kinh doanh, các thôn, xóm, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; vận động nhân dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ và chủ động tố giác các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua, bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. "Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, khu cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà cao tầng, nhà kho, bến bãi, chợ, trung tâm thương mại... có nguy cơ cháy nổ cao; sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện thường trực tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có các tình huống xảy ra", Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.



Những năm qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng được quan tâm, củng cố. Đến nay, tỉnh đã nhân rộng, duy trì hiệu quả hoạt động của 1.831 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với gần 5.600 thành viên. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường; tình hình cháy nổ cơ bản được kiểm soát. Trên địa bàn hiện có trên 3.300 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", hơn 2.000 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng".



Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đạt kết quả tích cực.



Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025./.