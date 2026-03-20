Nhân rộng các mô hình hỗ trợ người dân vùng biên giới phát triển kinh tế

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý, bảo vệ 231,74km đường biên giới quốc gia, khu vực biên giới gồm 11 xã với 285 thôn (trong đó có 72 thôn giáp biên giới); dân số trên 118.200 người, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống.



Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ 21 mô hình, chương trình, phong trào hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo khu vực biên giới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm - quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nổi bật là những mô hình: "Tiết học biên cương" giúp bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh; "Thông tin biên cương số" ứng dụng chuyển đổi số đưa thông tin Biên phòng đến người dân và du khách. Trong phát triển kinh tế - xã hội, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thực hiện đợt vận động đặc biệt xây dựng được 351 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài gần 90km, kinh phí trên 54 tỷ đồng. Cùng đó là các mô hình như "Lũy tre biên giới Việt" trồng hơn 17.000 gốc tre; "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" lắp trên 1.500 cột đèn năng lượng mặt trời. Về chăm lo đời sống dân sinh, đơn vị đã phối hợp xây mới và sửa chữa 440 căn nhà Đại đoàn kết; tặng trên 1.200 con bò giống cho hộ nghèo, hỗ trợ hơn 246 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn trực tiếp giúp dân chăm sóc gần 4.000 ha rừng thông, mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào.





Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Những mô hình, chương trình, phong trào trên đã mang lại kết quả thiết thực, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Tỉ lệ hộ nghèo tại khu vực biên giới Lạng Sơn giảm mạnh từ 11,5% xuống còn 1,97%; có 14/20 xã biên giới (trước sáp nhập) đã về đích nông thôn mới…



Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, những mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới được thực hiện từ trái tim, khối óc và bằng cả trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với chủ quyền, biên giới quốc gia, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Hiệu quả của các công việc đã trở thành những "cầu nối", "biểu tượng" sinh động, góp phần tô thắm, thắt chặt tình cảm giữa lực lượng với nhân dân các dân tộc biên giới.



Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 – 2025. Ảnh: Quang Duy – TTXVN



Thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục lan toả và nhân lên các mô hình, chương trình, phong trào, phần việc, cách làm hay, sáng tạo, để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, mô hình, phong trào của Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015 – 2025./.