Nhân dân tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thành công tốt đẹp

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, cử tri, nhân dân cả nước đã đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Nhân dân đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo Tết.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đặc biệt, cử tri bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các quyết sách như Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhân dân tin tưởng sự kiện chính trị trọng đại này sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra những đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong tháng, công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã giảm nhiều so với tháng 1/2026. Về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở đều nghiêm chỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp 69 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 69 vụ việc.

Qua tiếp công dân, đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 26 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 16 vụ việc; đã giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 27 vụ việc. Các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và xử lý được 810 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển 5 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã và đang nghiên cứu 44 đơn và nhận được 2 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã chuyển đơn trước đó.

Vẫn còn những băn khoăn

Bên cạnh những kết quả tích cực, phát biểu thảo luận các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, gây băn khoăn trong dư luận.

Về đời sống sinh hoạt, bên cạnh ghi nhận kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, số liệu thống kê cho thấy có tới 95% người dân xác nhận thu nhập không bị giảm sút, thậm chí có phần tăng lên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, áp lực chi tiêu tại các đô thị lớn đang là gánh nặng đối với người lao động, từ giá thuê nhà, bất động sản cho đến nỗi lo tăng giá điện, nước. Đáng chú ý, tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, song chi phí học thêm lại có dấu hiệu tăng cao do các lớp học được chuyển ra ngoài trung tâm, kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh về thuê địa điểm và đi lại...

Về trật tự an toàn xã hội, cử tri đánh giá cao lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc xuyên Tết, xử lý vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", giúp kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tính chung 2 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông vẫn ở mức rất cao với 1804 người chết và 1.831 người bị thương, có ngày cao điểm đến 65 người chết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tình trạng lừa đảo qua mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân, tai nạn do pháo nổ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, việc các thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động không phép đang tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng.

Kiến nghị xử lý dứt điểm các tồn đọng

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phản ánh sự bất cập trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Tại nhiều nơi sau sáp nhập, việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên chậm trễ, người dân phải đi lại xa. Tình trạng lãng phí tài sản công (như trụ sở, hội trường) sau sáp nhập đang diễn ra phổ biến và ngày càng xuống cấp do Chính phủ chưa có hướng dẫn rõ ràng về cơ chế chuyển đổi công năng hay đấu giá.

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc xử lý tài sản sau sắp xếp.



Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung một số kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là chỉ đạo Văn phòng Chính phủ trả lời 19 kiến nghị gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã quá hạn, nhất là các cơ quan có nhiều ý kiến, kiến nghị cử tri. Chỉ đạo xử lý an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không, đặc biệt là tình trạng vi phạm không phận bay, không phận cấm bay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung chỉ đạo bầu cử đạt kết quả tốt, nhất là tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc, vận động bầu cử đúng với luật định; tăng cường kiểm tra các điểm bầu cử bảo đảm an ninh, an toàn để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đôn đốc các cơ quan chưa có báo cáo, chưa giải quyết, giải quyết chậm, nếu cần thiết thì cần công khai trên các phương tiện thông tin để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP của Chính phủ./.