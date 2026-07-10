Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Hoàn thiện quy trình biên tập, xuất bản, phát hành sách trên môi trường số

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu kết luận. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh trình bày cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, tiếp tục khẳng định vị thế là lá cờ đầu xuất bản chính trị, lý luận của Đảng.

Nhà xuất bản biên tập, xuất bản 308 bản thảo, xuất bản trong đó có 263 đầu sách giấy với hơn 5 triệu bản in, cùng 109 đầu sách điện tử và sách nói. Công tác biên tập, xuất bản được triển khai chủ động, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhà xuất bản phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng biên tập, xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng lần thứ hai, khóa XIV; xuất bản 14 ấn phẩm phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời phát hành nhiều xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bên cạnh đó, xuất bản nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, lan tỏa các giá trị tư tưởng, lý luận của Đảng đến bạn đọc quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã có hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền về sự kiện và giới thiệu sách của Nhà xuất bản đăng trên các báo, tạp chí, Trang thông tin điện tử và hàng trăm sản phẩm truyền thông đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Nhà xuất bản. Từng bước mở rộng hệ sinh thái truyền thông số với tần suất duy trì mỗi ngày một video giới thiệu sách, trong đó nhiều video đạt lượng tương tác cao.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: 100% đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện kê khai thông tin và nộp đảng phí trên môi trường số; 100% chi bộ ứng dụng nền tảng số trong sinh hoạt, quản lý và điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Đảng ủy đã hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Toàn Đảng bộ với 181 đảng viên thuộc 18 chi bộ tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số từng bước được mở rộng, góp phần hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, điều hành. Việc ứng dụng AI trong biên tập, chế bản, thiết kế bìa và xử lý bản thảo bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần rút ngắn quy trình xuất bản, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, toàn Nhà xuất bản tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tập trung hoàn thành kế hoạch biên tập, xuất bản năm 2026; nhất là các xuất bản phẩm phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, các ngày lễ lớn của đất nước và đẩy nhanh tiến độ các bộ sách, công trình trọng điểm.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn nghiên cứu với công tác biên tập, xuất bản; tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Chính trị và Phát triển, mở rộng hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu, học viện, trường đại học và tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học; tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá xuất bản phẩm và hình ảnh Nhà xuất bản; phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa giá trị các xuất bản phẩm lý luận, chính trị đến đông đảo bạn đọc.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; hoàn thiện quy trình biên tập, xuất bản, phát hành trên môi trường số; phát triển sách điện tử, sách nói và các sản phẩm xuất bản đa phương tiện; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các nền tảng số của Nhà xuất bản; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng hoạt động của toàn hệ thống.

Nhà xuất bản thực hiện hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính; xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản; tăng cường hợp tác xuất bản, biên dịch, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Nhà xuất bản tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ gắn với vị trí việc làm và yêu cầu chuyển đổi số; triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt công tác tổng kết, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026./.