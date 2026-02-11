Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng vận hành hồ cá sinh thái từ nước thải tái chế



Theo ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc AHT, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện đại ngay trong khuôn viên nhà ga. Nguồn nước sau xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, không chỉ được tái sử dụng cho công tác vệ sinh, tưới cây xanh, duy trì cảnh quan mà còn đủ điều kiện nuôi dưỡng sinh vật sống.



Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà ga T2 được thiết kế theo mô hình khép kín, ứng dụng công nghệ sinh học AO kết hợp màng lọc MBR tiên tiến. Việc sử dụng màng lọc sợi rỗng của Mitsubishi (Nhật Bản) giúp bảo đảm chất lượng nước đầu ra ổn định, đồng thời nâng cao độ bền và hiệu quả vận hành của hệ thống. Toàn bộ mùi phát sinh trong quá trình xử lý cũng được thu gom và xử lý khép kín, bảo đảm môi trường xung quanh đáp ứng các quy định hiện hành.



Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT và được tái sử dụng để hình thành hồ cá cảnh quan rộng khoảng 50 m² ngay tại trung tâm nhà ga. Theo đại diện AHT, việc các loài cá cảnh sinh trưởng ổn định là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, qua đó khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong bảo vệ tài nguyên nước và giảm tác động môi trường trong quá trình vận hành. Cá được nuôi trong hồ cá sinh thái tuần hoàn từ nước thải tái chế tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các giải pháp kiến trúc vị nhân sinh (Biophilic), tăng cường không gian xanh, ánh sáng tự nhiên và thông gió, nhằm nâng cao trải nghiệm và sức khỏe tinh thần cho hành khách.



Ông Đỗ Trọng Hậu cho biết, việc đưa vào vận hành hồ cá sinh thái từ nguồn nước tái chế thể hiện cam kết của AHT đối với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG, hướng tới xây dựng nhà ga hàng không hiện đại gắn với bảo vệ môi trường.



Nhà ga quốc tế Đà Nẵng do AHT sở hữu và vận hành, là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đầu tư và khai thác nhà ga hàng không. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2017, nhà ga đã phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và nhiều sự kiện quốc tế lớn, đồng thời trong hai năm liên tiếp 2024–2025 được tổ chức Skytrax trao chứng nhận nhà ga đạt chuẩn 5 sao./.