Người Việt tại Israel thắt chặt tình đoàn kết nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel, nhấn mạnh Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người thêm trân trọng những giá trị thiêng liêng của gia đình – nơi khởi nguồn của yêu thương, sự sẻ chia và là điểm tựa giúp con người vượt qua khó khăn. Đối với cộng đồng người Việt xa quê, ý nghĩa ấy càng được nhân lên khi tình đồng bào trở thành sợi dây kết nối những người con Việt Nam trên đất khách. Thay mặt cộng đồng, bà Trương Thị Hồng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán đối với người Việt Nam tại Israel, đồng thời khẳng định cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành pháp luật sở tại, tích cực hội nhập và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Israel.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn trao quà tặng cho thiếu nhi nhân "Ngày Gia đình Việt Nam" tại Israel. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel cũng gửi lời chào mừng những lao động mới của Công ty Central sang Israel làm việc. Bà mong muốn các thành viên mới nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, yên tâm lao động, đồng thời xem cộng đồng người Việt tại Israel là mái nhà chung để cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Theo bà, hơn 2 năm rưỡi qua, những biến động về an ninh đã khiến bà con càng thấm thía giá trị của tình đồng hương, sự sẻ chia và tinh thần tương trợ trong cộng đồng, góp phần tạo nên sức mạnh để cùng vượt qua khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên trên cương vị Đại sứ được gặp gỡ đông đảo cộng đồng người Việt trong không khí thân tình của Ngày Gia đình Việt Nam. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại Israel là bộ phận không tách rời của dân tộc và sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ bà con trong cuộc sống, học tập và lao động.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh gia đình là nền tảng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng tình yêu quê hương của mỗi người Việt Nam.. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Đại sứ nhấn mạnh gia đình là nền tảng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng tình yêu quê hương của mỗi người Việt Nam. Ông mong muốn cộng đồng tiếp tục gìn giữ tiếng Việt, phát huy những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm và nhân ái trong xã hội sở tại.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần bình tĩnh, đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel thời gian qua còn nhiều diễn biến phức tạp. Theo Đại sứ, mặc dù ở xa quê hương, bà con vẫn nỗ lực lao động, học tập, ổn định cuộc sống, chấp hành pháp luật sở tại, đồng thời giữ gìn tình đoàn kết và hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Hội Người Việt Nam tại Israel trong việc kết nối cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn kỳ vọng Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa bà con với Đại sứ quán và chính quyền sở tại, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, phát triển bền vững.

Trong không khí ấm cúng, các gia đình cùng ôn lại ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê hương và tham gia chương trình văn nghệ do chính các thành viên trong cộng đồng biểu diễn. Những tiết mục giao lưu văn nghệ cùng hoạt động tặng quà cho thiếu nhi đã góp phần tạo nên một ngày hội đong đầy tình thân, gắn kết các thế hệ người Việt đang sinh sống tại Israel.

Chương trình gặp mặt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 2026 không chỉ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Israel mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thêm niềm tin và sự gắn bó để mỗi người con xa xứ luôn hướng về quê hương, cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh và nghĩa tình./.