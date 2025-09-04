Người Việt tại Canada lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết hướng về Tổ quốc

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trước cửa Tòa thị chính ở Ottawa (Canada). Ảnh: Hà Linh - PV TTXVN tại Canada

Lễ thượng cờ tại thủ đô Ottawa do Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tổ chức có sự tham gia của Phó Thị trưởng Steve Desroches, đại diện cho chính quyền Canada, đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu, cùng đông đảo bà con Việt kiều và các bạn sinh viên. Sự kiện lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là năm thứ hai liên tiếp cộng đồng người Việt tại Ottawa tổ chức lễ thượng cờ, đưa lá cờ Tổ quốc tung bay trước Tòa thị chính ở thủ đô Canada trong Ngày Tết độc lập của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Phó Thị trưởng Desroche cho biết đây là một ngày rất đặc biệt để tôn vinh cộng đồng người Việt tại Ottawa, cũng như trên khắp Canada. Phó Thị trưởng khẳng định những đóng góp của cộng đồng người Việt vào cuộc sống xã hội và văn hoá sở tại rất quan trọng. Ông cho biết chính quyền Ottawa luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng người Việt, đồng thời bày tỏ niềm vui khi có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại buổi lễ.

Trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, quan hệ giữa hai nước cũng ngày càng phát triển tốt đẹp sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hợp tác văn hóa, giáo dục cũng đang dần được củng cố khi ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại Canada. Cộng đồng người Việt tại Canada đang dần lớn mạnh và đóng góp rất tích cực cho quê hương thứ hai của họ.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng sự kiện này là biểu tượng mang tính nghi lễ của các giá trị thiêng liêng về độc lập, tự do, cũng như niềm tự hào dân tộc. Theo Đại sứ, hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay giữa lòng thủ đô Ottawa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như sự hội nhập một cách tự tin của cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Trong thông điệp được phát đi rộng rãi, Thị trưởng Ottawa Mark Sutcliffe đã tuyên bố công nhận ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Ottawa. Ông ghi nhận tầm quan trọng của việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam như biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần của người dân Việt Nam, cũng như để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa các cộng đồng tại Ottawa.

Chị Hoàng Phương Hạnh, Việt kiều tại Ottawa, tâm sự rằng chị rất tự hào khi được tham gia buổi lễ này và khẳng định rằng, dù cách xa nửa vòng trái đất, cộng đồng người Việt luôn hướng về Tổ quốc, cảm nhận được không khí hào hùng ở Quảng Trường Ba Đình và luôn tự hào mình là người Việt Nam.

Anh Vũ Đặng Tuấn Sơn, người kéo lá cờ Tổ quốc trong lễ thượng cờ ở Ottawa chia sẻ với phóng viên về sự vinh dự của mình khi được thực hiện nghi thức này. Anh cho rằng hành động này giúp anh vơi đi phần nào sự nuối tiếc khi không được trực tiếp về nước tham gia vào sự kiện trọng đại của dân tộc.

Bạn Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Ottawa thì cho rằng lễ thượng cờ này là một trong những khoảng khắc lịch sử của Việt Nam khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại Canada.

Năm nay, cộng đồng người Việt tại Canada đã thực hiện nghi thức thượng cờ tại 12 thành phố và tỉnh bang ở Canada. Đáng chú ý là lễ thượng cờ ở thành phố Toronto và Vaughan có sự tham gia của Tổng lãnh sự Cuba tại Toronto cùng các cấp lãnh đạo ở hai thành phố này.

Đại diện người Việt tại khu vực này gồm Hội đồng thương mại Canada - Việt Nam, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada - Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ xã giao với đại diện của Thị trưởng Toronto Olivia Chow để thảo luận về các hoạt động phối hợp trong thương mại, giáo dục và văn hóa chuẩn bị cho sự kiện 20 năm hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Toronto.

Tại thủ phủ Charlottetown của tỉnh bang Prince Edward, cộng đồng người Việt tại đây cũng đã trang trọng tổ chức lễ thượng cờ và thị trưởng của thành phố này, ông Phillip Brown, đã trực tiếp tham gia kéo cờ cùng với bà con người Việt trong tiếng hát quốc ca vang rền trước cửa Tòa thị chính.

Lễ thượng cờ dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 ở nhiều nơi tại Canada là lời khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc. Những sự kiện này cũng là sự ghi nhận của các cấp chính quyền tại Canada về sự hội nhập và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt./.