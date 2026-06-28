Người trẻ không chỉ tích lũy kiến thức mà phải học để giải quyết những vấn đề thực tiễn

Quang cảnh Diễn đàn "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" với chủ đề "Học để hành, rèn đức luyện tài, nâng tầm tri thức trẻ, thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI". Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục đại học; các nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, gương Công dân trẻ tiêu biểu cùng các đại biểu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026.



Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân nêu rõ, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Thanh niên cần phát huy tinh thần "học để hành", không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực, biến tri thức thành giá trị phục vụ cộng đồng và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Thành phố. Người trẻ không chỉ học để tích lũy kiến thức mà còn phải học để giải quyết những vấn đề thực tiễn như chuyển đổi số, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế. Thanh niên cần tiếp tục rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để trở thành lực lượng tiên phong trong xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.





Ông Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong thực hiện mục tiêu phát triển của Thành phố. Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, Thành phố cần xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; hình thành nền tảng kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Thành phố cần tăng cường các quỹ hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo dành cho các nhóm nghiên cứu trẻ, tạo điều kiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thu hút đội ngũ nhà khoa học trẻ tham gia các chương trình phát triển lớn của Thành phố. Các nhà khoa học trẻ cũng cần chủ động kết nối với doanh nghiệp và địa phương, hướng các công trình nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của Thành phố.



Ở góc độ cán bộ Đoàn và giảng viên trẻ, anh Phan Quốc Thái, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên cần chủ động trang bị kỹ năng số, tư duy dữ liệu, năng lực làm việc liên ngành, khả năng thích ứng, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới. Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để thanh niên tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của Thành phố; xây dựng cơ chế thử nghiệm các mô hình đổi mới sáng tạo và có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài trẻ.



Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Diễn đàn "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt 4 diễn đàn "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Khu Di tích Đền thờ Minh Đạm (xã Phước Hải), Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Nhà Thiếu nhi Thành phố (phường Xuân Hòa) và Di tích Depot xe lửa Bình Dương (phường Dĩ An). Mỗi diễn đàn được tổ chức tại một địa chỉ đỏ, di tích hay thiết chế văn hóa tiêu biểu, gắn với các chủ đề về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đổi mới sáng tạo, phát huy bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế, qua đó lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên.



Thành Đoàn Thành phố tiếp thu các ý kiến, hiến kế của đại biểu để cụ thể hóa thành chương trình, mô hình và công trình thanh niên trong thời gian tới; tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới./.