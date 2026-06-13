Người lao động và doanh nghiệp hưởng lợi từ những điều chỉnh của luật

Ông Đào Văn Khoa, đại diện Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ở Thành phố Hồ Chí Minh có 71 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Từ ngày 1/1/2020 đến 31/5/2026, các doanh nghiệp đã đưa được 45.2281 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (số lao động thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình là 9.922 lao động, trong đó có 4.604 lao động nữ). Riêng 5 tháng đầu của năm 2026, đã có 3.537 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.



Góp ý cụ thể với điểm a, khoản 5, Điều 2 của Dự thảo Luật, ông Đào Văn Khoa đề nghị bỏ nội dung yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia vì dễ dẫn đến suy luận cơ sở dữ liệu dùng chung không có độ tin cậy, đồng thời không phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý dữ liệu, cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ.



Ông Đào Văn Khoa nhận xét, Điều 18 của Luật được dự thảo sửa đổi quy định doanh nghiệp dịch vụ thực hiện chuẩn bị nguồn lao động được “trực tiếp hoặc hợp tác, liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trong trường hợp cần thiết và chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động đã được bên nước ngoài tiếp nhận lao động tuyển chọn” là hợp lý. Tuy nhiên cần bổ sung làm rõ trách nhiệm của người lao động trong trường hợp họ tự ý bỏ học giữa chừng hoặc không được phía nước ngoài tiếp nhận.



Còn ông Trần Anh Quốc đến từ Công ty Nick Pro chia sẻ những vướng mắc, khó khăn thực tế trong quá trình đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài bởi đơn vị không chuyên làm công việc tuyển chọn, tổ chức, đưa lao động đi nước ngoài. Ông đề nghị Dự thảo Luật sửa đổi quy định yêu cầu công khai “các tài liệu định hướng” dùng để đào tạo cho người lao động trước khi đi nước ngoài; làm rõ, cụ thể yêu cầu “tài liệu chứng minh” đối với doanh nghiệp muốn nhận lại khoản tiền ký quỹ 10%; quy định rõ thời điểm tính tiền đặt cọc đối với vé máy bay chiều về của người lao động…