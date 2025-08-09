Người Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng vào chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm

* Sự đổi thay kỳ diệu

Là một người Hàn Quốc đã sống tại Hà Nội gần 25 năm, ông An Sung Gu (Phó Tổng Giám đốc POSCO Vietnam) bày tỏ sự thán phục khi chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Năm 2001, khi mới tới Hà Nội, ông An Sung Gu thấy Hà Nội là một thành phố mới phát triển, chủ yếu đi lại bằng xe máy và xe đạp thì giờ đây đã trở thành một thành phố phát triển sánh ngang với các thủ đô khác ở khu vực Đông Nam Á. Trên đường phố, ô tô và xe máy mang thương hiệu Việt Nam tràn ngập. Nhiều tòa nhà cao từ 40 đến 50 tầng đã được xây dựng. Cơ sở hạ tầng giao thông, đường điện… đã được cải thiện đáng kể, giúp cho điều kiện sống của người dân tốt hơn nhiều so với hơn 20 năm trước.



Chung nhận định, ông Ja Young Cho (chuyên gia cao cấp về công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội) bày tỏ sự ấn tượng khi thấy Hà Nội bắt đầu mở rộng việc sử dụng xe buýt điện. Việc hoàn thành tuyến Metro số 1 và số 2 trong thành phố đã đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu phát triển không gian xanh, môi trường trong sạch. Đó là những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.



Những thay đổi “ngoạn mục” này được ông Park Nark Jong (nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam) đánh giá là kết quả của chính sách "Đổi mới" được triển khai từ khi mở cửa nền kinh tế thị trường. Là người Hàn Quốc đã sống và làm việc 13 năm ở Việt Nam, ông Park Nark Jong đánh giá Việt Nam phát triển toàn diện về cả kinh tế và xã hội trong những năm gần đây.



Về phát triển kinh tế, ông Park Nark Jong nhìn nhận Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng được cơ sở hạ tầng, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa và các hoạt động của người dân. Cùng với đó, người dân Việt Nam dần nâng cao mức thu nhập và thay đổi văn hóa tiêu dùng theo hướng đa dạng và cao cấp hơn nhiều so với trước đây. Các thương hiệu nước ngoài, cũng như các thương hiệu nội địa của Việt Nam đang cạnh tranh và thâm nhập, mở rộng thị trường. Mặt khác, dựa trên nguồn lao động trẻ và dồi dào, Việt Nam đang trở thành một cơ sở sản xuất hấp dẫn cho ngành công nghệ thông tin và công nghệ cao. Nhiều tập đoàn toàn cầu, bao gồm các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung và LG, đã thành lập nhà máy sản xuất tại Việt Nam, trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi cho nền kinh tế Việt Nam.



Về phát triển xã hội, ông Park Nark Jong đánh giá Việt Nam đã đầu tư có hiệu quả và nâng cao trình độ giáo dục. Số lượng nhân tài có kinh nghiệm du học nước ngoài cũng tăng lên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chung của xã hội Việt Nam. Người dân có xu hướng cởi mở về văn hóa, tăng cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hình văn hóa đa dạng hơn so với trước đây. Việc này làm hình thành các xu hướng xã hội mới, đặc biệt là trong giới trẻ. Điển hình là làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) với K-pop (nhạc pop Hàn Quốc), K-drama (phim truyền hình Hàn Quốc) đã thu hút các bạn trẻ Việt Nam…



“Điều gây ấn tượng mạnh nhất là dù có những thay đổi nhanh chóng, nguồn năng lượng sôi nổi, sự kiên trì và thái độ lạc quan của người dân Việt Nam vẫn không hề thay đổi. Tôi nghĩ rằng sức mạnh tiềm tàng đã giúp người dân Việt Nam vượt qua những cuộc chiến tranh kéo dài và khó khăn về kinh tế chính là tài sản lớn nhất của xã hội Việt Nam”, ông Park Nark Jong nhấn mạnh.



Ấn tượng này không chỉ riêng ông Park Nark Jong cảm nhận mà nhiều người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam cũng cùng chung suy nghĩ. Anh Jang Sang Hwa (sinh năm 1992, Trưởng phòng chất lượng công ty sản xuất linh kiện điện tử của Hàn Quốc tại Việt Nam) cho biết: “Tôi ấn tượng nhất với tinh thần cầu tiến cũng như thân thiện của người dân nơi đây. Họ rất siêng năng, chăm chỉ và làm việc rất tốt, ham học hỏi. Đồng thời, họ luôn giúp đỡ những người nước ngoài sống xa quê hương như chúng tôi”.