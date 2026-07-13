Người dân vùng núi, biên giới đã từng bước thành thạo các kỹ năng số

Ông Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của chính quyền cũng như nhận thức của người dân địa phương. Việc bà con từng bước thành thạo các kỹ năng số đã giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, cùng đó là góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục. Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính ở xã Quan Sơn được số hóa và xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; toàn bộ hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn.Đến làm thủ tục liên quan đến đất đai của gia đình, anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Suối Mạ, xã Quan Sơn cho biết, các thủ tục về đất đai thường chỉnh sửa bổ sung khá nhiều, bởi thế để hoàn thiện hồ sơ phải đi lại nhiều lần. Giờ đây, nhiều bước thủ tục đều thực hiện trên môi trường số đã giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian. Nhiều người dân trong xã cũng đã quen dần với các thao tác thực hiện hành chính trên dịch vụ công nên rất thuận tiện, nhanh chóng.

*Hình thành thói quen cho người dân Những ngày tháng 7/2026, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Sơn, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và trật tự. Thay vì cầm theo nhiều giấy tờ và chờ đợi như trước, người dân chỉ cần mang theo điện thoại thông minh để cán bộ hướng dẫn đăng nhập tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công và theo dõi tiến độ giải quyết ngay trên thiết bị cá nhân. Với những cán bộ làm việc tại đây, mỗi lượt tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là một lần thực hành kỹ năng số. Bởi khi ấy, họ hướng dẫn từng thao tác, từ cài đặt ứng dụng, xác thực tài khoản đến thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến; từ đó, người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.

Ở vùng miền núi, nhiều nơi điều kiện tiếp cận công nghệ chưa thực sự đồng đều, do vậy cùng với lực lượng cán bộ chuyên môn, các tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ chức đoàn thể cơ sở đã thường xuyên xuống địa bàn hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng Cổng Dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số phục vụ cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước được triển khai sâu rộng và nhanh chóng, nhiều địa phương cũng chú trọng đổi mới cách thức tuyên truyền, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế infographic, hình ảnh trực quan và xây dựng các bản tin phát thanh bằng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói.

Theo anh Ma Văn Thiện, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích xã Quan Sơn, việc ứng dụng AI đã giúp truyền tải thông điệp thông tin trở nên sinh động, dễ hiểu hơn đối với người dân vùng nông thôn; đồng thời rất nhiêu chủ trương lớn được lan tỏa nhanh thông qua fanpage của xã và các nhóm Zalo thôn, bản, giúp người dân dễ tiếp cận và nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin.



*Hướng tới nền hành chính hiện đại



Tại xã Chi Lăng, việc đưa vào vận hành những Trạm số hóa và KIOSK Dịch vụ công AI đang tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.



Với nhiều người dân khi lần đầu tiếp cận hình thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số thì không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, qua sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, các thao tác số hóa giấy tờ, kê khai thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến đã đơn giản hơn, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, chờ đợi đến lượt tiếp nhận như trước đây, người dân có thể chủ động số hóa hồ sơ ngay tại Trạm số hóa, sau đó thực hiện các thủ tục trên hệ thống điện tử. Điều này giúp giảm áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.