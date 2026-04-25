Người dân vùng biên gửi kỳ vọng vào sức bật mới của Đồng Nai

Chính quyền địa phương xã Bù Gia Mập phổ biến thông tin chủ trường đưa tỉnh thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Với bà con vùng biên, đây được kỳ vọng là "đòn bẩy" chiến lược để tái cấu trúc kinh tế khu vực biên giới, chuyển dịch trọng tâm sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái bền vững. Không chỉ kỳ vọng vào hạ tầng giao thông, trường lớp hay cơ sở y tế được đầu tư đồng bộ hơn, người dân còn mong muốn hệ thống an sinh xã hội ngày càng chất lượng, để thành quả phát triển đến với từng hộ dân.





Ông Điểu Dũng ở thôn Thác Dài (xã Phú Nghĩa) chia sẻ: "Nghe tin tỉnh sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, bản thân tôi thấy rất mừng. Chúng tôi mong rằng thành phố tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ nhất khu vực phía Nam, từ đó tạo tiền đề cho kinh tế và hạ tầng đường xá ngày càng hiện đại và tươi đẹp. Đặc biệt, tôi hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đời sống của người dân vùng biên ngày một khởi sắc".

Cùng chung niềm phấn khởi, anh Điểu Nghin trú tại thôn Bù Rên (xã Bù Gia Mập) chia sẻ: "Nghe tin tỉnh sắp trở thành thành phố, bà con ai cũng tự hào. Tuy nhiên, ở vùng biên này, đời sống đồng bào vẫn còn khó khăn, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp nên rất bấp bênh. Người dân kỳ vọng cùng với vị thế mới, địa phương sẽ được quan tâm hơn về hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, phù hợp thổ nhưỡng để bà con giảm nghèo bền vững, bắt nhịp cùng sự phát triển chung".



Sự kỳ vọng của những người dân như ông Điểu Dũng, anh Điểu Nghin chính là tiếng lòng chung của nhân dân vùng biên. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ cán bộ tại cơ sở đã nhanh chóng tuyền tải thông tin về sự kiện lớn của tỉnh. Ông Điểu Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nghĩa cho biết, vị thế mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, kết nối giao thương và nâng cao chất lượng an sinh xã hội. "Với tư cách là cán bộ Mặt trận, tôi sẽ tích cực vận động đồng bào nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng đảm bảo sự phát triển hiện đại luôn song hành cùng việc bảo tồn di sản cha ông", ông Hùng nói.

Tại xã Bù Gia Mập, công tác tuyên truyền cũng đã diễn ra sôi nổi. Ông Điểu Gắt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bù Gia Mập cho biết, Hội đã lập các trang Facebook, Zalo để kịp thời phổ biến thông tin cho bà con nhân dân. "Bản thân tôi kỳ vọng thành phố tương lai sẽ ưu tiên đầu tư sâu hơn cho hệ thống giao thông và trường học vùng biên", ông Gắt bày tỏ.



Nhờ làm tốt công tác dân vận, bà con đều bày tỏ sự đồng tình, đặt niềm tin tuyệt đối vào chủ trương lớn của Đảng bộ tỉnh. Ông Điểu Chương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bù Gia Mập khẳng định đây là quyết sách lớn nhận được sự đồng lòng cao. Để hiện thực hóa chủ trương, thời gian qua xã đã đẩy mạnh khảo sát dư luận và phát huy vai trò đài truyền thanh địa phương để đưa thông tin đến tận các cụm dân cư, nhà văn hóa cộng đồng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây đang nỗ lực giúp nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số hiểu rõ vận hội mới, san lấp khoảng cách địa lý bằng niềm tin về một cuộc sống ấm no.

Việc hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là thay đổi về đơn vị hành chính, mà còn mở ra kỳ vọng về một không gian phát triển mới, một cuộc sống chất lượng hơn cho người dân. Những mong đợi từ vùng biên hôm nay cũng là lời nhắc nhở rằng trên hành trình phát triển sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau./.