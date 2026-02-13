Người dân mong muốn nhanh chóng khôi phục lại hình ảnh những tuyến phố sạch đẹp

Theo phản ánh của người dân, việc thu gom rác hiện chỉ thực hiện khoảng một tuần một lần, không có lịch cụ thể như trước đây. Do không nắm được thời gian xe thu gom đến, nhiều hộ gia đình buộc phải đưa rác ra vỉa hè trước nhà để "chờ", dẫn đến tình trạng rác tập kết kéo dài nhiều ngày. Việc này gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường...

Tại khu phố Giang Tân, phường Hòa Thành, bà Lê Thị Mỹ Duyên (51 tuổi) cho biết, trước đây rác được thu gom khá đều đặn nên khu vực luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc thu gom không có lịch cố định...

Tại khu phố Long Khương, phường Hòa Thành, ông Trần Văn Minh (48 tuổi) thông tin, rác sinh hoạt không chỉ của các hộ gia đình mà còn từ các tuyến hẻm mang ra tập kết ra đường khiến lượng rác tăng lên đáng kể. Người dân ai cũng mong khu phố sạch sẽ, nhất là vào Tết và rất mong chính quyền và đơn vị thu gom sớm có giải pháp điều chỉnh tần suất, công khai giờ giấc thu gom để bảo đảm vệ sinh môi trường

Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng còn xảy ra tại phường Long Hoa, khiến phố phường "nhếch nhác", ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt và đời sống người dân. Tình trạng này càng trở nên đáng lo ngại trong những ngày cận Tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lượng rác phát sinh từ sinh hoạt và hoạt động kinh doanh tăng mạnh. Ông Lê Thành Quốc Thị (50 tuổi), tiểu thương tại khu phố 1, phường Long Hoa cho biết: Những ngày gần Tết, khách đi lại đông, ai cũng muốn mua sắm ở nơi sạch sẽ. Nhưng việc rác chất đống ngay trước cửa tiệm khiến khách đi ngang cũng ngại ghé vào. Người dân mong việc thu gom rác sớm trở lại nền nếp như trước, nhất là vào cao điểm đón Tết...

Thực tế cho thấy, việc rác thải sinh hoạt tồn đọng nhiều ngày không chỉ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi muỗi mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp mà địa phương đang hướng tới.

Phó Chủ tịch UBND phường Long Hoa Trần Trung Hiếu xác nhận, thời gian qua công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, một phần liên quan đến khung giờ hoạt động. Thực hiện Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh, xe vệ sinh môi trường tại các khu vực nội thị chỉ được phép hoạt động từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong khi đó, đơn vị xử lý rác thải chỉ tiếp nhận rác từ 7 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Sự chênh lệch giữa khung giờ xe được phép lưu thông và nhà máy tiếp nhận rác khiến đơn vị thu gom gặp khó khăn trong việc vận chuyển rác đi xử lý kịp thời.

Do không thể bàn giao rác ngay sau khi thu gom trong khung giờ ban đêm dẫn đến lượng rác tồn đọng tại khu dân cư. Đây là vấn đề địa phương rất trăn trở vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và mỹ quan đô thị, ông Nguyễn Trung Hiếu thông tin.

UBND phường Long Hoa đã có báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, tham mưu UBND điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác của đơn vị xử lý cho phù hợp với giờ hoạt động của xe vận chuyển. Nếu không thể thay đổi giờ tiếp nhận thì đề nghị xem xét cho phép phương tiện vận chuyển rác hoạt động vào ban ngày để kịp tiến độ bàn giao rác, tránh tồn đọng.

Rác sinh hoạt tồn đọng trước các cơ sở kinh doanh tại phường Long Hoa, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường buôn bán dịp Tết. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lãnh đạo phường Long Hoa sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thu gom để thông tin kịp thời đến người dân về lịch thu gom cụ thể khi có điều chỉnh, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Trước yêu cầu xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, việc bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông suốt là nhiệm vụ cấp thiết. Người dân các phường Hòa Thành và phường Long Hoa mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, công khai lịch thu gom rõ ràng theo từng tuyến, từng khu vực, qua đó khôi phục lại hình ảnh những tuyến phố sạch sẽ, khang trang trong dịp Tết đến, Xuân về./.