Người dân Đất Mũi thành kính tưởng nhớ công lao Bác Hồ

Quang cảnh lễ dâng hương, dâng hoa tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 16/5, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân xã Đất Mũi, Cà Mau tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã.



Tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc, chị Lê Thị Lụa - người đã có 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục tại trường Trung học Cơ sở xã Đất Mũi cho biết, người dân nơi cực Nam Tổ quốc luôn dành trọn lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, đội ngũ giáo viên nơi đây luôn nỗ lực rèn luyện chuyên môn, đạo đức, tận tâm truyền đạt tri thức cho học sinh trên địa bàn. Dù còn nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, các thầy cô luôn thi đua dạy tốt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao.

Gần 60 năm gắn bó với vùng đất cực Nam Tổ quốc, ông Quách Văn Ngãi, ấp Mũi, xã Đất Mũi, xúc động cho biết, trong giây phút dâng hương tưởng nhớ Bác, ông càng thấm thía những cống hiến, hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc. Theo ông, nhờ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự lãnh đạo của Đảng, đất nước mới có được sự phát triển như hôm nay, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Ngãi kỳ vọng, tuyến cao tốc Cà Mau- Đất Mũi khi hoàn thành sẽ mở thêm cơ hội phát triển cho vùng đất này.

Chủ tịch Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Cao Văn Phú cho biết, Đảng ủy, UBND xã thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân địa phương; phát huy tinh thần trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Cao Văn Phú thông tin thêm, xã Đất Mũi có diện tích 271,20 km2, gồm 22 ấp, dân số trên 33.200 người. Sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay bộ máy vận hành cơ bản ổn định, hiệu quả; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đều vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt năm 2026, địa phương chú trọng phát triển du lịch, năng lượng sạch, đầu tư 4 dự án điện gió với công suất 367 MW. Thời gian tới, xã Đất Mũi tập trung phát triển theo hướng khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển, rừng ngập mặn, du lịch sinh thái và các dự án động lực đang hình thành, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà UBND tỉnh đề ra. Trọng tâm là tổ chức lại ngành sản xuất tôm sinh thái theo chuỗi giá trị; mở rộng, nâng chất vùng nguyên liệu đạt chứng nhận quốc tế; liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu; nâng cao vai trò của hợp tác xã và kinh tế tập thể trong liên kết sản xuất tiêu thụ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.